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BAE ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait İran Hürmüz’de iki tankeri vurdu

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AA Giriş Tarihi:

BAE ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait İran Hürmüz’de iki tankeri vurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını bildirdi.

#1
Foto - BAE ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait İran Hürmüz’de iki tankeri vurdu

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

#2
Foto - BAE ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait İran Hürmüz’de iki tankeri vurdu

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, deniz taşımacılığının serbestisini vurgulayan ve ticari gemilerin hedef alınmasını veya uluslararası deniz yollarının aksatılmasını reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu ifade edilerek saldırı kınandı.

#3
Foto - BAE ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait İran Hürmüz’de iki tankeri vurdu

Açıklamada, ticari deniz taşımacılığının hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'nın baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanılmasının bölgenin istikrarı, halkların güvenliği ve küresel enerji güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

#4
Foto - BAE ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait İran Hürmüz’de iki tankeri vurdu

BAE, İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısında bulunarak, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

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