BAE bu kadarını beklemiyordu: Can damarı vuruldu
Körfez'deki Amerikan üsleri nedeniyle bölge ülkelerini hedef alan İran, BAE'nin can damarı olarak sayılabilecek noktayı İHA'larla vurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyre kentinde, telekomünikasyon şirketine ait binaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, İran’dan gelen bir İHA'nın "du" telekomünikasyon şirketine ait binayı hedef alması sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Olayın ardından ilgili birimlerin müdahalede bulunduğu ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana BAE ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
