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Türkiye
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Baca temizliği yaparken ev alev aldı!

2022-11-06 23:55:14
Baca temizliği yaparken ev alev aldı!

Manisa'nın Kula ilçesinde baca temizliği yapıldığı esnada önce çatı alev aldı, ardından ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Baca temizliği yaparken ev alev aldı!

Olay, saat 12.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Baca temizliği yaparken ev alev aldı!

Edinilen bilgiye göre, Döne Alcı (42), ikametin baca temizliğini yaptığı esnada çatı bir anda alev aldı. Rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

#3
Foto - Baca temizliği yaparken ev alev aldı!

Vatandaşların da seferber olduğu yangını söndürme çalışmalarında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#4
Foto - Baca temizliği yaparken ev alev aldı!

Öte yandan yangının ilk anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangının ihbar edilmesinin hemen ardından vatandaşların kontrol altına almak için seferber olduğu ve çatıdan başlayan yangının rüzgârın etkisiyle hızla büyüdüğü görülüyor.

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