Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Doğan, oğluna da öğrettiği mesleğini 31 yıldır beraber sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu mesleğin devam ettirilmesi adına babamdan öğrendiklerimi oğluma öğrettim. Talep gelmesi üzerine Türkiye'nin her yerine bıçak gönderiyorum. Tamamen el yapımı. Alanlar çok memnun. 25 yıldır kullanan müşterim var. Şu ana kadar olumsuz dönüş olmadı." diye konuştu.