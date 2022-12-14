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Hayat-Aktüel
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Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

2022-12-14 14:32:56
Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Osmaniyeli e yapımı bıçak ustası Cemal Doğan, babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor.

#1
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Yüksek ısıda şekil verdiği demir ve çeliği koç boynuzunun yanı plastik ve ahşapla birleştiren 73 yaşındaki Cemal Doğan ile 52 yaşındaki oğlu Süleyman Doğan, yaptıkları el emeği bıçakları Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

#2
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 60 yıldır sürdüren Cemal Doğan, AA muhabirine, evinin bahçesindeki 25 metrekarelik atölyede çelik ve demiri kızgın ateşte ısıtıp şekil vererek koç boynuzu, plastik ve ahşap kullanarak yaptığı kabzalarla birleştirdiğini anlattı.

#3
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Mesleğin inceliklerini küçük yaşlarda babasının yanında öğrendiğini belirten Doğan, uzun yıllar el emeği bıçak yaptığı babasının ölümünden sonra mesleğine bir süre yalnız devam ettiğini söyledi.

#4
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Doğan, oğluna da öğrettiği mesleğini 31 yıldır beraber sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu mesleğin devam ettirilmesi adına babamdan öğrendiklerimi oğluma öğrettim. Talep gelmesi üzerine Türkiye'nin her yerine bıçak gönderiyorum. Tamamen el yapımı. Alanlar çok memnun. 25 yıldır kullanan müşterim var. Şu ana kadar olumsuz dönüş olmadı." diye konuştu.

#5
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Liseyi bitirdikten sonra babasının yanında mesleğin inceliklerini öğrenen Süleyman Doğan da işlerinin büyük dikkat ve incelik gerektirdiğini anlattı.

#6
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Doğan, "Yaptığımız iş beden işi olduğu için zor. Makine az kullanılıyor. İşimiz ağır ama severek yapıyoruz. Dedem ve babamdan sonra üçüncü kuşak olarak 1991'de başladığım mesleğimi ilerletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

#8
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

#9
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

#10
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

#11
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

#12
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

#13
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

#14
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

#15
Foto - Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

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