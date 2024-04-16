  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa’yı sallayan golcüler listesine Süper Lig’den tek futbolcuyla girdik: Türkiye’den sürpriz isim

Yemek ve giyim giderleri de karşılanıyor! 40 bin TL maaşla çalışacak kimseyi bulamıyorlar

4 baharat, dünyada en popüler: Alzheimer riskini azaltıyor, beyin sağlığını iyileştiriyor! Ezber bozan araştırma

Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

Mazbatasını alan Putin'den ilk açıklama

Bir ilk yaşandı! Çiftçinin tarlasından hazine fışkırdı

Oyuncu ve Yönetmen Alec Baldwin'in davasında karar açıklandı! Tam 18 ay hapis

Bakan Mehmet Şimşek’ten kritik karar! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

“Mehmet Şimşek ile Erdoğan arasında gerginlik” iddiası! Sessizliğini sosyal medyadan bozdu

Kardeşler arasında tapu kavgasını bitirecek gelişme! O şart kaldırıldı
Ekonomi
8
Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

2024-04-16 16:10:08
Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, torununu oturduğu evden mahkemeyle çıkaran babasına tepki gösterdi. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

Ahmet Tatlı, oğlu Mert'i evinden çıkaran İbrahim Tatlıses’e sessiz kalmadı. Ahmet Tatlı, adeta babasına ateş püskürdü.

#2
Foto - Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Herkese merhaba… Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayram dâhi dinlemeyen İbrahim Bey'in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Oğlum Mert’e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabii ki de… Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı. Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki, evinizi torununuzu işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette… Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tatlıses’in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz.

#3
Foto - Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

Kendisi torununa dava açtı. Mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. 'Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin' gibi tuhaf ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi. Benim oğlum, 2 yaşında löseminden annesini kaybetti. Ben genceciktim. O sırada Kars Sarıkamış’ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim, babalığını yaptım. Mert’in büyümesinde hem annemin, hem halalarının, hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur. Allah, razı olsun.

#4
Foto - Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olayda da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var. Tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara… Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz. Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum… Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde 'yetiş' dediğinizde yanınızda ben oldum. Şimdi kalkmış ‘Babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin’ diyorsunuz… Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor… Hiç açmayalım o konuları.

#5
Foto - Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

Benim evlatlarımın bir gün gelip beni şikayet etti mi size? ‘Babamız şöyle böyle’ dedi mi? ‘Babam yapmıyor, bize bakmıyor’ dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göğe sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil. Evinizde kim isterse onu oturtun, mal sizin. Ben çocuklarımı açta açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil… Öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarıma mağdur etmem… Onlar da beni etmez… Tıpkı benim de size etmediğim tek lafınıza sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim… İbrahim Tatlıses, her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. İki tane aslan gibi oğlum var. Hatalarında da arkalarında dururum, doğrularında da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem.

#6
Foto - Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

Bir gün babalığım sorgulanacaksa bunu yapacak olan çocuklarım olur. Ez cümle artık yeter! Amacınız gündeme gelmek mi? Yoksa konuları çarpıtıp hali hazırda devam eden dava sürecini uzatmak için bahane yaratmak mı bilmiyorum ama lütfen rica ediyorum benim çocuklarımı ve ailemi asılsız ithamlarla manşetlere taşımayın! Artık tüm sevenlerimizden kendi adıma özür diliyorum. Yine gereksiz meşgul ettik. Bunca açıklamayı ben de yapmak istemezdim ama konu aile ve babalığım olunca hassasım. Saygılarımla.

#7
Foto - Baba ile oğulun ev kavgası! Tatlıses'in oğlu babasına ağzına geleni söyledi

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA 7 ÇOCUK YAPMAZDIM" İbrahim Tatlıses, daha önce oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı tartışma sonucunda; "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah, insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin. Çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" açıklamasını yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP belediyeciliğinde sıradan bir vaka: Soyer Seferihisar’ı mazot borcuna satmış!
Siyaset

CHP belediyeciliğinde sıradan bir vaka: Soyer Seferihisar’ı mazot borcuna satmış!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer’in, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde 3.7 milyon liralık mazot borcuna mahsube..
Meral Akşener’in eşiyle ilgili olay iddialar! Resmen şok olacaksınız

Meral Akşener’in eşiyle ilgili olay iddialar! Resmen şok olacaksınız
Metin Akpınar’dan ekolünün bir ahlaksızlığı da Uğur Dündar tarafında çıktı! Kim kiminle yatıyor, kim kimin çocuğu belli değil

Metin Akpınar’dan ekolünün bir ahlaksızlığı da Uğur Dündar tarafında çıktı! Kim kiminle yatıyor, kim kimin çocuğu belli değil
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şaşırtan rakamlar!
Ekonomi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şaşırtan rakamlar!

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı 3 aylık zam farkı kesinleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ..
Erdoğan'la Şimşek arasında geçen bomba konuşma ortaya çıktı! İşte seçim dengelerini değiştiren o diyalog

Erdoğan'la Şimşek arasında geçen bomba konuşma ortaya çıktı! İşte seçim dengelerini değiştiren o diyalog
AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi, seçim yenilgisinin sebebini açıkladı! Meğer…

AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi, seçim yenilgisinin sebebini açıkladı! Meğer…
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23