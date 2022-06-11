2022-06-11 16:44:28 Baba dizisinde skandal! Hepsinin işine son verildi
Show Tv'de ekranlara gelen Baba dizisinin sezon finali çekimlerinde büyük bir skandal patlak verdi.
Show Tv'de ekranlara gelen Baba dizisinin sezon finali çekimlerinde büyük bir skandal patlak verdi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi 31 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 15. bölümüyle sezon finali yaptı.
Reytinglerde istenileni veremese de yayın hayatına devam eden Baba dizisinin sezon finali çekiminde ise magazin gündeminde bomba etkisi yaratan anlar yaşandı.
Sabah’ta yer alan habere göre, Baba dizisinin 30 Mayıs günü Beykoz'da yapılan sezon finali çekiminde ortalık karıştı.
Projenin yönetmeni Çağrı Bayrak'ın sete sarhoş geldiği iddia edildi. Yönetmen, çalışan B.E.'den mekandaki sabit ekipmanlarla ilgili yer değişikliği istedi.
İddiaya göre, B.E., "Maalesef hocam, mekan yetkilileri ekipmanların kesinlikle yer değiştirilmesine izin vermiyor" deyince öfkelenen yönetmen, önce B.E.'ye sonra tüm ekibe hakaret etmeye başladı.
Alkol almaya devam eden yönetmen, daha sonra yapım sorumlusu A.T. ile tartışıp üzerine yürüyünce olay daha da büyüdü.
Yönetmen Çağrı, ekibe küfür yağdırmaya devam edince durum idari yapımcı T.D.'ye iletildi. Ancak idari yapımcı, yönetmenin tarafını tuttu.
Bu gelişme üzerine set çalışanları protesto için işi bıraktı. Bir gün sonra yapım ekibinin tamamının işlerine son verildi.
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