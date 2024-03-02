B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor! Haftada 2 kez tüketmek yeterli

En sık karşılaşılan problemlerden biri olan B12 vitamin eksikliği ihmal edildiğinde bilişsel fonksiyonlar başta olmak üzere birçok sorunu beraberinde getiriyor. Uzmanlar, B12 vitamin eksikliği ile başa çıkmanın yolunun besinlerden geçtiğini belirtiyor. Vücut tarafından üretilemediği için tüketilen besinlerin B12 vitamini içerip içermediğine dikkat etmek ve bu yönde beslenme planı oluşturmak gerekiyor. İşte B12 vitamin ihtiyacının tamamını karşılayan besinler...