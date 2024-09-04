Azmin zaferi! İkisi de tıp kazandı

Sınavda 484,641 puan alan Yurtseven, belirlediği hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştiğini belirten Yurtseven, şöyle konuştu: "Ailemiz 11 nüfuslu. Ben beşinci çocuğum. Babam çiftçilikle uğraşıyor. Sınav sürecinde gündüz babama yardım ediyordum, akşam da geç saatlere kadar ders çalışıyordum. Bazen elektrikler kesilince mum ışığında çalışmayı sürdürüyordum. Sınava hazırlık süreci bu şekilde devam etti. Boş günlerim olduğu zaman etüt merkezine giderek öğretmenlerimden eksik konularımla ilgili ders alıyordum, yapamadığım soruları gösteriyordum. Bana çok yardımcı oluyorlardı. Deneme sınavlarına da katılarak başarımı ölçüyordum." Derslerine çalışırken hemşire olan 2 ablasını örnek aldığını dile getiren Yurtseven, "İlham kaynağım ablalarım oldu. Sürekli çalışıyorlardı. Ben de onlar gibi yaptım. Diğer kardeşlerim de eğitimlerine devam ediyorlar. Ailede herkes birbirinden etkilenerek eğitimini sürdürüyor. Çok zor koşullarda okuduk ama şu an çok mutluyuz." dedi.