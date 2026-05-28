Özgür Özel’in heyetini ilk ziyaret eden parti şaşırttı! Herkes ters köşe
CHP'de mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, TBMM’de ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturmuştu. CHP TBMM Grubu'yla ilk bayramlaşan parti herkesi ters köşe yaptı.
CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan siyasi gerilim sürüyor. Görevden alınan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ayrı bir bayramlaşma heyetiyle siyasi partileri ağırladı.
Muhalefet partileri, bayramlaşma kapsamında TBMM’deki CHP heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerde Özgür Özel’e destek mesajları verildiği belirtildi.
Meclis’e gelen ilk siyasi heyet DEVA Partisi oldu. Bayramlaşma programına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlık etti. Bayramlaşma sırasında CHP’de tartışma yaratan “mutlak butlan” kararı da gündeme geldi. Murat Emir, “Bayram güzel bir şekilde gelmedi, karar bir şekilde geldi” ifadelerini kullanarak sürece tepki gösterdi.
