Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Birinciyi ödedim, ikinciyi de imzaladık gönderdik. Bu yönetim olarak 6 milyon euro biz ödüyoruz. Nereye harcadınız bu parayı, onu da siz anlatın. Sidiki Cherif’i sattık. Hasan Çetinkaya’ya, Cihan Kamer’e, Oğuz Çetin’e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, bu futbolcu diye gelip almadılar. Hasan’ın tanıdığı vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gitti, oynayamıyor" ifadelerini kullandı.