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Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

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Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel kurulda sert açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mali genel kurulda önceki dönem yönetim kurulu üyelerini eleştiride bulundu. Yıldırım, oyuncu transferlerinde ödenmeyen taksitlere değinirken, sarı-lacivertlilerin mallarına sahip çıkılmadığı için önceki yönetimi ibra etmeyeceğini söyledi.

#2
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda faaliyet ve denetim raporlarının okunup görüşülmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kürsüye geldi. Fenerbahçe’nin haklarının burada konuşulması gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Yıldırım, "Fenerbahçe tarihinin en önemli mali kongresi başlangıcı yapacağız.

#3
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Herkes her şeyi bilecek. Medyadan değil, burada öğreneceğiz. Ne dedim, '1 sene sonra bırakacağım'. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için ibra, mahkeme hiçbirinden korkmam. Benim tereddüttüm yok, 1 sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım.

#4
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Şampiyon yapacağım. Avrupa’ya katılacağız dedik. 18 sene sonra arkadaşlarım, futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin’le birlikte bunu başardılar. Ne dediler, 'Bu takım yetersiz'. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri konuşalım. Bizler aileyiz. Gelelim Sadettin Bey ve yönetimine; paraları yemişsiniz. En-Nesyri’yi, Ali Koç 19 milyon euroya satın almış.

#5
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Bunun da 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Nisan ayında taksiti geliyor, siz ödememişsiniz. UEFA’dan yazı geliyor haziran ayının 15’inde. Arkadaşlar getirdi, bunu ödememiz lazım, ödüyoruz. Kulübe ne kadar para girdi, hepsini anlatacağım. Ödemiyorsunuz ceza geliyor.

#6
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Birinciyi ödedim, ikinciyi de imzaladık gönderdik. Bu yönetim olarak 6 milyon euro biz ödüyoruz. Nereye harcadınız bu parayı, onu da siz anlatın. Sidiki Cherif’i sattık. Hasan Çetinkaya’ya, Cihan Kamer’e, Oğuz Çetin’e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, bu futbolcu diye gelip almadılar. Hasan’ın tanıdığı vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gitti, oynayamıyor" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Başkan Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi hakkında da konuşarak sözlerine şöyle devam etti:

#8
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

"Üniversite Fenerbahçe’nin değil artık Medicana’nın. Sustunuz, suç işlediniz, 10 sene daha uzattınız? Fenerbahçe’nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Fenerbahçe’de iyilik yapana saygı duyarız.

#9
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Anonim şirkette de yapmayacağım. Siz Fenerbahçe’nin haklarını savunun. Gelin buraya bu yanlıştır deyin hep beraber düzeltelim. Fenerbahçe’nin malı elden gitmiş, Fenerbahçe malın sahibi değil.

#10
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

400 bin euro almak için 10 sene niye uzattınız? Hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’nin parası çok, şu anda 77 milyon euro kasada para var haberiniz olsun."

#11
Foto - Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar...

Aziz Yıldırım, konuşmasının sonunda önceki dönem yönetim kurulu üyesi İlker Alkun’u sahneye davet ederek bilgi vermesini istedi.

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