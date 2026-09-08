  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Ekrem’in resmen feleği şaşacak Bakanlık verileri paylaştı: 56 ilin ihracatı arttı! 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı Mavi Vatan’ın çelik kalesi, denizlerde fırtına gibi esti! İzmir Fırkateyni, testleri darmadağın ederek başladı Soykırımcıya devlet töreni! Türkiye'den çok sert tepki Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi! Yılın ilk karı lapa lapa yağdı: O il beyaza büründü Dosyaları raftan patır patır indiren iki büyük şüphe ortaya çıktı! İşte efsane MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümündeki çarpıcı detaylar Tam 500 metre derinliğe kurdular: Günde 1 milyon litre suyu lıkır lıkır içecekler 585 bin liraya sıfır TOGG: T10X ve T10F modellerinde yeni kampanya Bakır fiyatları rekor kırdı!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Aziz Yıldırım 25 milyon verip alamamış! O oyuncu ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aziz Yıldırım 25 milyon verip alamamış! O oyuncu ortaya çıktı

Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin tamamlayamadığı bir transfer girişimi olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Aziz Yıldırım 25 milyon verip alamamış! O oyuncu ortaya çıktı

Feyenoord Sportif Direktörü Devy Rigaux, sarı-lacivertlilerin hücum hattını güçlendirmek için Ayase Ueda'ya 25 milyon euroluk teklif yaptığını açıkladı.

#2
Foto - Aziz Yıldırım 25 milyon verip alamamış! O oyuncu ortaya çıktı

Rijnmond Sport'a konuşan Rigaux, Fenerbahçe'nin Japon futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi bir rakamı gözden çıkardığını ancak transferin oyuncunun tercihi nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

#3
Foto - Aziz Yıldırım 25 milyon verip alamamış! O oyuncu ortaya çıktı

Rigaux, “Fenerbahçe, Ayase Ueda için 25 milyon euro teklif etti ama Ayase bizden Premier League veya diğer dört büyük ligden gelecek teklifler için zaman istedi” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Aziz Yıldırım 25 milyon verip alamamış! O oyuncu ortaya çıktı

Ueda'nın kararında Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkili olduğunu belirten Feyenoord yöneticisi, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı dönemde henüz Devler Ligi'ndeki yerini garantilemediğine işaret etti. Rigaux, “Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu ve Fenerbahçe, o dönemde ön eleme turundaydı. Feyenoord'a bu kadar katkı sağlamış bir oyuncuyu dinlemek zorundasınız” dedi.

#5
Foto - Aziz Yıldırım 25 milyon verip alamamış! O oyuncu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk teklifine rağmen beklemeyi tercih eden Ueda için transfer döneminin son haftasında Lille devreye girdi. Rigaux, sürecin Fransız ekibinin transferi tamamlamasıyla sonuçlandığını belirterek, “Transferin son haftasında da Lille devreye girerek oyuncuyu kadrosuna kattı” ifadelerini kullandı. Böylece Fenerbahçe'nin 25 milyon euroyu gözden çıkardığı Ayase Ueda transferinin neden gerçekleşmediği de transfer döneminin kapanmasının ardından ortaya çıkmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü
Dünya

Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü

Hindistan’ın başkenti Delhi’de üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kaldığı 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını..
Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!
Gündem

Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!

Seksenler dizisindeki "Ergun Plak" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde vefat etmesi sevenlerini derin bir hüzne bo..
Evinde ölü bulunmuştu! Serhat Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Medya

Evinde ölü bulunmuştu! Serhat Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’deki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın apartmandaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya ..
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gerilimi bu kez Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Alanya’da kendisini gösterdi. 5 yıldız..
Çorum FK Süper Lig’de siftah yaptı!
Spor

Çorum FK Süper Lig’de siftah yaptı!

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.
Trabzonspor evinde gol oldu yağdı
Spor

Trabzonspor evinde gol oldu yağdı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmada 3 puanın sahibi Trabzonspor oldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23