Aziz Yıldırım 25 milyon verip alamamış! O oyuncu ortaya çıktı

Ueda'nın kararında Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkili olduğunu belirten Feyenoord yöneticisi, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı dönemde henüz Devler Ligi'ndeki yerini garantilemediğine işaret etti. Rigaux, “Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu ve Fenerbahçe, o dönemde ön eleme turundaydı. Feyenoord'a bu kadar katkı sağlamış bir oyuncuyu dinlemek zorundasınız” dedi.