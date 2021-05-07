Azınlık cemaat temsilcileri: İftar muhteşemdi, Erdoğan bizi gözleri ve yüreğiyle kucakladı!

AİLESİNİ AĞIRLAR GİBİ Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu da “Cumhurbaşkanımız çok yakın aile yakınlarını ağırlamış gibi ağırladı. Her zamanki gibi sıcakkanlılıkla bizleri yüreği ve gözleri ile kucakladı. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı olarak ziyadesiyle mutluluk duydum. Ne mutlu bize ki güzel ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mutluluk içinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. SOFRADA SAMİMİ BİR ORTAM VARDI Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ise “Çokça samimi bir ortamda geçti iftar. Birebir sohbet etme imkanı bulduk” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından katılanların tek tek görüşlerini ifade ettiğini söyleyen Susin, “Herkes teşekkürlerini bildirdi, iyi dileklerini iletti. Biz de Süryaniler olarak teşekkürlerimizi ilettik. Son 20 yıldaki gelişmeleri özet olarak dile getirdik, yeni okula kavuşmamızı, sayın Cumhurbaşkanımızın kilise temelini onurlandırması...” diye konuştu. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis de “Çok güzel bir iftardı. Katılım azdı, samimi bir ortam vardı. Herkes iyi dileklerini bildirdi” dedi.