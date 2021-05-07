2021-05-07 07:45:13 Azınlık cemaat temsilcileri: İftar muhteşemdi, Erdoğan bizi gözleri ve yüreğiyle kucakladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftarda biraraya gelen azınlık cemaat temsilcileri duygularını anlattı. Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva, “Özel bir talebimiz yoktu. İsteğimiz olsa adresi biliyoruz” dedi. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu da “Cumhurbaşkanımız çok yakın aile yakınlarını ağırlamış gibi ağırladı. Bizleri yüreği ve gözleri ile kucakladı” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam iftarda bir araya geldiği azınlık cemaatlerinin temsilcileri Çankaya Köşkü’nde misafiri oldukları daveti değerlendirdi.