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Azınlık cemaat temsilcileri: İftar muhteşemdi, Erdoğan bizi gözleri ve yüreğiyle kucakladı!

2021-05-07 07:45:13
Azınlık cemaat temsilcileri: İftar muhteşemdi, Erdoğan bizi gözleri ve yüreğiyle kucakladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftarda biraraya gelen azınlık cemaat temsilcileri duygularını anlattı. Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva, “Özel bir talebimiz yoktu. İsteğimiz olsa adresi biliyoruz” dedi. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu da “Cumhurbaşkanımız çok yakın aile yakınlarını ağırlamış gibi ağırladı. Bizleri yüreği ve gözleri ile kucakladı” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam iftarda bir araya geldiği azınlık cemaatlerinin temsilcileri Çankaya Köşkü’nde misafiri oldukları daveti değerlendirdi.

#1
Foto - Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, “Muhteşem bir iftardı. Daha aile içinde yaptık iftarı. Bütün din adamlarıyla beraber başkanımıza sağlık ve başarı diledik. İnşallah bayramı da huzurlu bir şekilde geçireceğiz. Teşekkürlerimizi ilettik. Özel bir talebimiz yoktu. İsteğimiz olsa adresi biliyoruz. Eskiden belli bir seviyeye kadar ulaşabiliyorduk. Şimdi direkt reise ulaşabiliyoruz. Onunla beraber olduğumuzu söyledik” dedi. Haleva, ABD Başkanı’nın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasıyla ilgili ise “Bizi kalpten üzdü bu talihsiz açıklamalar. Günün birinde her şey açığa çıkar inşallah” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, “Muhteşem bir iftardı. Daha aile içinde yaptık iftarı. Bütün din adamlarıyla beraber başkanımıza sağlık ve başarı diledik. İnşallah bayramı da huzurlu bir şekilde geçireceğiz. Teşekkürlerimizi ilettik. Özel bir talebimiz yoktu. İsteğimiz olsa adresi biliyoruz. Eskiden belli bir seviyeye kadar ulaşabiliyorduk. Şimdi direkt reise ulaşabiliyoruz. Onunla beraber olduğumuzu söyledik” dedi. Haleva, ABD Başkanı’nın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasıyla ilgili ise “Bizi kalpten üzdü bu talihsiz açıklamalar. Günün birinde her şey açığa çıkar inşallah” değerlendirmesini yaptı.

#2
Foto - AİLESİNİ AĞIRLAR GİBİ Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu da “Cumhurbaşkanımız çok yakın aile yakınlarını ağırlamış gibi ağırladı. Her zamanki gibi sıcakkanlılıkla bizleri yüreği ve gözleri ile kucakladı. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı olarak ziyadesiyle mutluluk duydum. Ne mutlu bize ki güzel ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mutluluk içinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. SOFRADA SAMİMİ BİR ORTAM VARDI Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ise “Çokça samimi bir ortamda geçti iftar. Birebir sohbet etme imkanı bulduk” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından katılanların tek tek görüşlerini ifade ettiğini söyleyen Susin, “Herkes teşekkürlerini bildirdi, iyi dileklerini iletti. Biz de Süryaniler olarak teşekkürlerimizi ilettik. Son 20 yıldaki gelişmeleri özet olarak dile getirdik, yeni okula kavuşmamızı, sayın Cumhurbaşkanımızın kilise temelini onurlandırması...” diye konuştu. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis de “Çok güzel bir iftardı. Katılım azdı, samimi bir ortam vardı. Herkes iyi dileklerini bildirdi” dedi.

AİLESİNİ AĞIRLAR GİBİ Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu da “Cumhurbaşkanımız çok yakın aile yakınlarını ağırlamış gibi ağırladı. Her zamanki gibi sıcakkanlılıkla bizleri yüreği ve gözleri ile kucakladı. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı olarak ziyadesiyle mutluluk duydum. Ne mutlu bize ki güzel ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mutluluk içinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. SOFRADA SAMİMİ BİR ORTAM VARDI Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ise “Çokça samimi bir ortamda geçti iftar. Birebir sohbet etme imkanı bulduk” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından katılanların tek tek görüşlerini ifade ettiğini söyleyen Susin, “Herkes teşekkürlerini bildirdi, iyi dileklerini iletti. Biz de Süryaniler olarak teşekkürlerimizi ilettik. Son 20 yıldaki gelişmeleri özet olarak dile getirdik, yeni okula kavuşmamızı, sayın Cumhurbaşkanımızın kilise temelini onurlandırması...” diye konuştu. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis de “Çok güzel bir iftardı. Katılım azdı, samimi bir ortam vardı. Herkes iyi dileklerini bildirdi” dedi.

#3
Foto - BIDEN’IN SÖZLERİ HAKSIZ VE BİLİNÇSİZCE Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çankaya Köşkü’ndeki “muhabbet sofrası” olarak tarif ettiği iftarda yaptığı konuşmada, farklı inanç gruplarına verdiği önemden söz ettiği ve birlik, beraberlik, kardeşliğin önemine vurgu yaptığı kaydedildi. Erdoğan, Türkiye’deki kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması noktasında azınlık cemaati temsilcilerinin desteklerinin ve çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. İftarda, ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” iftirasının da gündeme geldiği belirtildi. ABD Başkanı’nın konuşmasını, “haksız ve bilinçsizce” diyerek eleştiren Erdoğan’ın, Biden’a bu konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin, hukukçuların işi olduğunu söylediği öğrenildi. Erdoğan’ın ayrıca, “Bizde milyonlarca belge var. Biden gibi düşünenler gelsinler baksınlar” dediği aktarıldı.

BIDEN’IN SÖZLERİ HAKSIZ VE BİLİNÇSİZCE Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çankaya Köşkü’ndeki “muhabbet sofrası” olarak tarif ettiği iftarda yaptığı konuşmada, farklı inanç gruplarına verdiği önemden söz ettiği ve birlik, beraberlik, kardeşliğin önemine vurgu yaptığı kaydedildi. Erdoğan, Türkiye’deki kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması noktasında azınlık cemaati temsilcilerinin desteklerinin ve çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. İftarda, ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” iftirasının da gündeme geldiği belirtildi. ABD Başkanı’nın konuşmasını, “haksız ve bilinçsizce” diyerek eleştiren Erdoğan’ın, Biden’a bu konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin, hukukçuların işi olduğunu söylediği öğrenildi. Erdoğan’ın ayrıca, “Bizde milyonlarca belge var. Biden gibi düşünenler gelsinler baksınlar” dediği aktarıldı.

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