2020-09-27 17:58:44 Azerbaycan ve Ermenistan orduları ne kadar güçlü?
Azerbaycan-Ermenistan sınırında bu sabah yaşanan saldırılar nedeniyle sıcak çatışmalar yaşanıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusunun bu sabah saatlerinde sivil yerleşim alanlarına geniş çaplı saldırıda bulunduğunu duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çok sayıda şehidin verildiği saldırının intikamının alınacağını belirterek Erivan’a sert tepki gösterdi. Azerbaycan Ermenistan arasında yaşanan çatışma sonrası vatandaşlar iki ülkenin ordularının ne kadar güce sahip olduğunu aratmaya başladı. İşte Azerbaycan ve Ermenistan ordularının sahip oldukları güçler…