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Azerbaycan ve Ermenistan orduları ne kadar güçlü?

2020-09-27 17:58:44
Azerbaycan ve Ermenistan orduları ne kadar güçlü?

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bu sabah yaşanan saldırılar nedeniyle sıcak çatışmalar yaşanıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusunun bu sabah saatlerinde sivil yerleşim alanlarına geniş çaplı saldırıda bulunduğunu duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çok sayıda şehidin verildiği saldırının intikamının alınacağını belirterek Erivan’a sert tepki gösterdi. Azerbaycan Ermenistan arasında yaşanan çatışma sonrası vatandaşlar iki ülkenin ordularının ne kadar güce sahip olduğunu aratmaya başladı. İşte Azerbaycan ve Ermenistan ordularının sahip oldukları güçler…

#1
Foto - AZERBAYCAN ORDUSU- Azerbaycan ordusu Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşuyor. 2019 yılından itibaren bütçesi 6 milyar manat (7.5 milyar Amerikan Doları) olduğu bildirildi. Azerbaycan ordusunda güncel verilere göre toplam asker sayısı 381.940 olarak belirtiliyor.

AZERBAYCAN ORDUSU- Azerbaycan ordusu Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşuyor. 2019 yılından itibaren bütçesi 6 milyar manat (7.5 milyar Amerikan Doları) olduğu bildirildi. Azerbaycan ordusunda güncel verilere göre toplam asker sayısı 381.940 olarak belirtiliyor.

#2
Foto - ANA MUHAREBE TANKLARI- T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor) T-80 MBT x 25 T-72 MBT x 400 modernize edilmiş. T-64 MBT x 100 T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınmaktadır) T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınmıştır) Toplam:832 Tank.

ANA MUHAREBE TANKLARI- T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor) T-80 MBT x 25 T-72 MBT x 400 modernize edilmiş. T-64 MBT x 100 T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınmaktadır) T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınmıştır) Toplam:832 Tank.

#3
Foto - ZIRHLI MUHAREBE ARACI- BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120 BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240 BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100 BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50 BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30 BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30 BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3 BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29 BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240 BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210 BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180 BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100 Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi) Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi) Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100 Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100 Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150

ZIRHLI MUHAREBE ARACI- BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120 BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240 BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100 BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50 BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30 BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30 BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3 BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29 BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240 BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210 BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180 BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100 Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi) Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi) Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100 Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100 Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150

#4
Foto - ÇOK NAMLULU ROKETATARLAR-

ÇOK NAMLULU ROKETATARLAR- "GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126 "Lynx GRAD 140mm MLRS - 60 "SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30 "RAK-12" 128mm MLRS - 12 "LAR-160" MLRS -50 "EXTRA" 300-mm MLRS - 35 107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6] 122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6] RM-70 "Vampir" 122mm -48 "Polonez" 301 mm MLRS

#5
Foto - BALİSTİK FÜZELER- OTR-21 Tochka-U T-300 Kasırga LORA

BALİSTİK FÜZELER- OTR-21 Tochka-U T-300 Kasırga LORA

#6
Foto - KUNDAĞI MOTORLU OBÜSLER- 2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136 2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72 2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45 2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48 (Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15 (Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40 (T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36 2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45 2S31

KUNDAĞI MOTORLU OBÜSLER- 2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136 2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72 2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45 2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48 (Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15 (Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40 (T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36 2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45 2S31 "Vena" 120 mm Kundağı Motorlu - 100 DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72

#7
Foto - HAVAN TOPU VE OBÜSLER- M-46 130 mm Sahra topu x 90 D-44 85 mm - 100 D-30 122 mm obüs - 182 D-20 152 mm obüs - 34 2A36 152 mm Top - 54 MT-12

HAVAN TOPU VE OBÜSLER- M-46 130 mm Sahra topu x 90 D-44 85 mm - 100 D-30 122 mm obüs - 182 D-20 152 mm obüs - 34 2A36 152 mm Top - 54 MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72 82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240

#8
Foto - DENİZ KUVVETLERİ- Personel: 5.000 Gemiler[7] Osa sınıfı hücumbot x 2 Stenka sınıfı karakol teknesi x 5 Sonya sınıfı mayın tarama gemisi x 2 Yevgenya sınıfı mayın tarama gemisi x 5 Çıkarma gemisi x 6 Çıkarma kotrası x 2 Özel amaçlı gemisi x 1 Özel amaçlı kotra x 1 AB-25 karakol kotrası (2000'de Türkiye'den) x 1 Point karakol kotrası (2003'te ABD'den) x ? Küçük karakol kotrası (2001'de ABD'den) x 2 Küçük karakol kotrası (2001-2005'te Türkiye'den)x 30

DENİZ KUVVETLERİ- Personel: 5.000 Gemiler[7] Osa sınıfı hücumbot x 2 Stenka sınıfı karakol teknesi x 5 Sonya sınıfı mayın tarama gemisi x 2 Yevgenya sınıfı mayın tarama gemisi x 5 Çıkarma gemisi x 6 Çıkarma kotrası x 2 Özel amaçlı gemisi x 1 Özel amaçlı kotra x 1 AB-25 karakol kotrası (2000'de Türkiye'den) x 1 Point karakol kotrası (2003'te ABD'den) x ? Küçük karakol kotrası (2001'de ABD'den) x 2 Küçük karakol kotrası (2001-2005'te Türkiye'den)x 30

#9
Foto - ERMENİSTAN ORDUSU- Denize kıyısı olmamasından dolayı Deniz Kuvvetleri bulunmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır.

ERMENİSTAN ORDUSU- Denize kıyısı olmamasından dolayı Deniz Kuvvetleri bulunmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır.

#10
Foto - Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.

Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.

#11
Foto - Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinde bulunan toplam asker sayısı 261.432’dir.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinde bulunan toplam asker sayısı 261.432’dir.

#12
Foto - 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir. Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlu bulunuyor.

2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir. Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlu bulunuyor.

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