Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı

Azerbaycan hükümeti, savunma sanayisine birkaç boyuttan yaklaşıyor. İç ihtiyacın azami ölçüde yerli üretimle karşılanması, büyük ve sürdürülebilir sanayi altyapısının oluşturulması, modern insan kaynağının yetiştirilmesi ve ihracat imkanlarının genişletilmesi, hükümetin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Hükümet, aynı zamanda savunma sektörünü gelir getirici alan olarak konumlandırmayı hedefliyor. Başlangıçta temel amacın ithalata bağımlılığı azaltmak olduğu savunma sanayisinde gelinen aşamada Azerbaycan hükümeti, bu alanı stratejik iş kolu olarak değerlendiriyor. Hükümet, küresel ölçekte çatışmaların artmasıyla askeri ürünlere talebin yükseldiği ve özellikle mühimmat fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bu dönemi, Azerbaycan için alternatif döviz kaynağı olarak değerlendiriyor.