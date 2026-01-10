  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi? Türkiye'nin ünlü cemaat liderinin sır ölümü! AK Partili isim baskı yapıyor Lookman transferinde neyi göze aldılar? Detayları bir bir açıkladılar: Flaş gelişme... Başladılar Türkiye için atılan adım: 30 üniversite her türlü böceği kurutuyor! Yaptıkları gündem oldu... Avrupa'dan sipariş var Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine... Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı Haydut ABD'yi sarsan saldırı! Çok sayıda ölü var Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı

Türk savunma sanayinden esinlenen kardeş ülke Azerbaycan yerli üretimle 1 milyar doları hedefe koydu.

#1
Foto - Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı

Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin yanı başı savunmada gaza bastı: 1 milyarı göze aldılar Ekonomi Türkiye'nin yanı başı savunmada gaza bastı: 1 milyarı göze aldılar Azerbaycan'da savunma sanayiinde özel sektörün payı giderek artarken, 3-4 yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefi konuldu. 2025'te yaklaşık 824 milyon dolar değerinde askeri amaçlı ürün üretilen Azerbaycan'da, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen ürünlerle beraber 20 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. AA10 Ocak 2026 Cumartesi 12:12 - Güncelleme: 10 Ocak 2026 Cumartesi 12:12 Türkiye'nin yanı başı savunmada gaza bastı: 1 milyarı göze aldılar ABONE OL Azerbaycan, savunma sanayisinde özel sektörün payını hızla artırırken 3-4 yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakanlığı aracılığıyla 20 yıldan uzun süredir yapılan silah ve teçhizat üretimi, aynı zamanda özel sektör tarafından gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre askeri amaçlı üretime yönelik bugüne kadar 15 özel şirkete lisans verildi, 7'si fiilen üretime başladı. Savunma sanayisinde yeni üretim alanlarının oluşturulması ve mevcut tesislerin genişletilmesi amacıyla 2024-2025 döneminde sektöre yaklaşık 588 milyon dolar tutarında yatırım yapıldı. Bu yatırımın yaklaşık yarısı, özel sektör tarafından karşıland

#3
Foto - Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı

Azerbaycan'da 2025'te yaklaşık 824 milyon dolar değerinde askeri amaçlı ürün üretildi. Bunların büyük bölümü Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi, kalan kısmı ihracata yönlendirildi. Halihazırda 20 ülkeye askeri amaçlı ürün satan Azerbaycan'da gelecek 3-4 senede 1 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.

#4
Foto - Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savunma sanayisi ihracatını kısa vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefi koyduğunu ve bu hedefe 3-4 yıl içinde ulaşılabileceğini bildirmişti.

#5
Foto - Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketleriyle Azerbaycan'da ortak girişimler kuruldu. Bu kapsamda insansız hava araçları, topçu sistemleri, çeşitli askeri araç ve ekipmanlar ile silah ve mühimmat üretimi yapılıyor. Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından BAYKAR, ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) gibi şirketler, Azerbaycan'ın savunma endüstrisinin kurumsal ve teknolojik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerde yer alıyor.

#6
Foto - Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı

Azerbaycan'da ortak üretim ve entegrasyon faaliyetleri yürüten Türk şirketlerin katkıları, ülkenin savunma sektöründeki üretim ölçeğini ve ihracat odaklı sistem geliştirme yetkinliğini artırmayı hedefliyor.

#7
Foto - Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı

Azerbaycan hükümeti, savunma sanayisine birkaç boyuttan yaklaşıyor. İç ihtiyacın azami ölçüde yerli üretimle karşılanması, büyük ve sürdürülebilir sanayi altyapısının oluşturulması, modern insan kaynağının yetiştirilmesi ve ihracat imkanlarının genişletilmesi, hükümetin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Hükümet, aynı zamanda savunma sektörünü gelir getirici alan olarak konumlandırmayı hedefliyor. Başlangıçta temel amacın ithalata bağımlılığı azaltmak olduğu savunma sanayisinde gelinen aşamada Azerbaycan hükümeti, bu alanı stratejik iş kolu olarak değerlendiriyor. Hükümet, küresel ölçekte çatışmaların artmasıyla askeri ürünlere talebin yükseldiği ve özellikle mühimmat fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bu dönemi, Azerbaycan için alternatif döviz kaynağı olarak değerlendiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!
Gündem

Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!

Türkiye’nin Suriye’deki mazlumlara yönelik yardım elini ve kararlı duruşunu hedef alan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekme..
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 104 tutuklunun dosya üzerinde..
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu
Gündem

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Suriye ordusunun terör örgütü PKK-SDG unsurlarına yönelik başlattığı kararlı operasyonlar meyvesini veriyor. Sahadaki askeri başarıların ard..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!
Gündem

Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aylardır süregelen su kesintileri nedeniyle isyan bayrağını açtı. CHP’li Mansur Yavaş yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23