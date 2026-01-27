Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık

Müslüman Azerbaycan halkının hassasiyetlerine rağmen gerçekleştirilen bu kabulde Saar, ülkedeki Yahudi toplumuna gösterilen ilgi ve destekten dolayı Aliyev’e özel olarak teşekkür etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’un da hazır bulunduğu görüşme, "iki devlet tek millet" şiarıyla hareket eden Türkiye’nin ve bölgedeki Müslüman halkların Siyonizm’e karşı yürüttüğü onurlu mücadeleye rağmen Bakü yönetiminin safını bir kez daha sorgulattı.