  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir ABD ve İsrail’e ayarın kralını verdiler: Kendimizi sonuna kadar savunacağız Türkiye 'Şahin'i o ülkeye konuşlandırdı! İHA'ların canına okuyacak Bütün dünya bu gelişmeyi konuşuyor! İran’dan gelen son haber korkunç Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi? Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar Türkiye'yi ipten alacak plan ortaya çıktı! Sessiz sedasız taşınıyor Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı Büyük soru işaretleri var! Enerjide umutlar SMR’lere bağlı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık

Siyonist işgal rejiminin Gazze’de Müslüman kanı dökmeye devam ettiği bir dönemde, Azerbaycan’dan vicdanları yaralayan bir hamle daha geldi.

1
#1
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bebek katili İsrail’in Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı Bakü’de kabul ederek, İslam dünyasının büyük tepkisini çeken bir iş birliğine imza attı.

#2
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık

İslam dünyası, Siyonistlerin Filistin topraklarındaki vahşetine karşı tek yürek olup boykot ve tecrit çağrıları yaparken, Bakü-Tel Aviv hattındaki "stratejik" yakınlaşma hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, beraberindeki iş adamı heyetiyle Bakü’ye adeta çıkarma yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya geldi.

#3
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık

Görüşmede, bir yanda Müslüman yavrular bombalar altında can verirken, diğer yanda ekonomi, ticaret, enerji ve turizm alanlarındaki "başarılı" iş birliğinden bahsedilmesi büyük bir utanç tablosu olarak kayıtlara geçti. Terör devletinin temsilcisi Saar, ziyaretine eşlik eden dev iş dünyası heyetiyle Azerbaycan-İsrail İş Forumu düzenleyeceklerini belirterek, işgal rejiminin ekonomik damarlarını İslam coğrafyası üzerinden beslemeye devam edeceklerini ilan etti.

#4
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık

Müslüman Azerbaycan halkının hassasiyetlerine rağmen gerçekleştirilen bu kabulde Saar, ülkedeki Yahudi toplumuna gösterilen ilgi ve destekten dolayı Aliyev’e özel olarak teşekkür etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’un da hazır bulunduğu görüşme, "iki devlet tek millet" şiarıyla hareket eden Türkiye’nin ve bölgedeki Müslüman halkların Siyonizm’e karşı yürüttüğü onurlu mücadeleye rağmen Bakü yönetiminin safını bir kez daha sorgulattı.

#5
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık

Görüşmede ele alınan tarım, su yönetimi ve yüksek teknoloji başlıkları, Siyonist rejimin bölgedeki nüfuzunu artırma çabası olarak yorumlandı. Mazlum Filistin halkı açlık ve susuzlukla pençeleşirken, bir Müslüman devletin yöneticilerinin işgalcilerle su ve gıda projelerini konuşması "kardeşlik hukukuna" sığmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

erg

bu habere ne yorumu yapaacaksın ki eleştirsen çok da umurunda olacak aferin diyecek halimiz de yok müslümanlar bunları hiç unutmasın elbet bir gün lazım olur

mert

azerbeycan hazar türklerinin devamı yani ilk ve tek yahudi türk boyuydu yahudi olduktan sonra birde şia oldular o yüzden azerbeycan kardeş filan değildir israilin kardeşi iranın kardeşidir ama türkiyenin asla .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu
Dünya

Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı
Gündem

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa’nın sırtını ABD’ye yaslayıp keyif çattığı dönemin kapandığını ilan etti. “Güvenliğin faturasını artık siz..
Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!
Gündem

Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Yıllarca "stratejik ortaklık" masallarıyla uyutulan, ancak her fırsatta efendileri tarafından bir paçavra gibi kenara atılan SDG maskeli ter..
Skandal video! Samsun’da polise küfür edip "Hadi bulun beni" dedi, sonra bakın ne oldu
Gündem

Skandal video! Samsun’da polise küfür edip “Hadi bulun beni” dedi, sonra bakın ne oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından polisi hedef alarak küfür içerikli video paylaşan ve "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23