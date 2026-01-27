Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık
Siyonist işgal rejiminin Gazze’de Müslüman kanı dökmeye devam ettiği bir dönemde, Azerbaycan’dan vicdanları yaralayan bir hamle daha geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bebek katili İsrail’in Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı Bakü’de kabul ederek, İslam dünyasının büyük tepkisini çeken bir iş birliğine imza attı.
İslam dünyası, Siyonistlerin Filistin topraklarındaki vahşetine karşı tek yürek olup boykot ve tecrit çağrıları yaparken, Bakü-Tel Aviv hattındaki "stratejik" yakınlaşma hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, beraberindeki iş adamı heyetiyle Bakü’ye adeta çıkarma yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya geldi.
Görüşmede, bir yanda Müslüman yavrular bombalar altında can verirken, diğer yanda ekonomi, ticaret, enerji ve turizm alanlarındaki "başarılı" iş birliğinden bahsedilmesi büyük bir utanç tablosu olarak kayıtlara geçti. Terör devletinin temsilcisi Saar, ziyaretine eşlik eden dev iş dünyası heyetiyle Azerbaycan-İsrail İş Forumu düzenleyeceklerini belirterek, işgal rejiminin ekonomik damarlarını İslam coğrafyası üzerinden beslemeye devam edeceklerini ilan etti.
Müslüman Azerbaycan halkının hassasiyetlerine rağmen gerçekleştirilen bu kabulde Saar, ülkedeki Yahudi toplumuna gösterilen ilgi ve destekten dolayı Aliyev’e özel olarak teşekkür etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’un da hazır bulunduğu görüşme, "iki devlet tek millet" şiarıyla hareket eden Türkiye’nin ve bölgedeki Müslüman halkların Siyonizm’e karşı yürüttüğü onurlu mücadeleye rağmen Bakü yönetiminin safını bir kez daha sorgulattı.
Görüşmede ele alınan tarım, su yönetimi ve yüksek teknoloji başlıkları, Siyonist rejimin bölgedeki nüfuzunu artırma çabası olarak yorumlandı. Mazlum Filistin halkı açlık ve susuzlukla pençeleşirken, bir Müslüman devletin yöneticilerinin işgalcilerle su ve gıda projelerini konuşması "kardeşlik hukukuna" sığmadı.
