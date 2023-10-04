2023-10-04 15:21:07 Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...
Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe altyapısında adından söz ettirerek adım adım yükselişini sürdüren Arda Güler, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Arda'nın İspanya'daki kariyeri şanssızlıklarla başladı. Genç yıldız, transferinin hemen ardından yaşadığı sakatlıkla sahalardan uzak kaldı. Arda, sakatlığını atlattıktan sonra yaşadığı ikinci sakatlıkla da korkuttu. Real Madrid'de Arda Güler ile ilgili detay ortaya çıktı. Arda Güler yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid ile maça çıkamadan takımdan ayrılıyor. İşte haberin detayları...