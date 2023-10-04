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Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...
Spor
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Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

2023-10-04 15:21:07
Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe altyapısında adından söz ettirerek adım adım yükselişini sürdüren Arda Güler, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Arda'nın İspanya'daki kariyeri şanssızlıklarla başladı. Genç yıldız, transferinin hemen ardından yaşadığı sakatlıkla sahalardan uzak kaldı. Arda, sakatlığını atlattıktan sonra yaşadığı ikinci sakatlıkla da korkuttu. Real Madrid'de Arda Güler ile ilgili detay ortaya çıktı. Arda Güler yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid ile maça çıkamadan takımdan ayrılıyor. İşte haberin detayları...

#1
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak görülen Arda Güler, kısa süredeki yükselişiyle büyük bir sıçrama yaptı.

#2
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon geçirdiği başarılı dönemin ardından Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, rekorlara imza attı.

#3
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Sarı-lacivertlilere 20 milyon Euro bonservis kazandırarak transfer yapan Arda Güler, İspanyol devine şanssızlıklarla başladı.

#4
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Sezon başında Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri kampında sakatlanan genç yıldız, tam 2 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

#5
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

İspanya basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

#6
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

La Liga'daki Las Palmas maçının ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Kötü bir şanssızlık yaşadı.

#7
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Vatan'a göre; Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Üzgün, çünkü kendini iyi hissediyordu. Onu biraz daha beklememiz gerekecek" dedi.

#8
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Real Madrid, sakatlığını atlatsa bile şu an için takımdan oldukça geri kalan ve sonradan oyuna girmesi bile zor görünen Arda Güler'i kiralama kararı aldı.

#9
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Arda Güler daha önce yaptığı açıklamada kiralık olarak başka bir takıma gitmeyeceğini söylese de İspanyol devi Arda Güler'in maç ritmini bulması adına 18 yaşındaki yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

#10
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Real Madrid'in aldığı bu kararın ardından ise İspanyol devinin kapısını çalan ilk takım

#11
Foto - Az önce tüm dünyaya duyurdular: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Ancelotti açıkladı...

Real Betis oldu. Real Betis'in, Arda Güler'i ısrarla istediği öğrenildi.

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