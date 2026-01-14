  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gıda güvenliğinde ‘sıfır tolerans’ dönemi: Kamera ve izin belgesi zorunlu olacak! Mevzuata aykırı hareket eden yandı Sosyal medyada yeni tuzak! Montajla itibar suikastı Canan Karatay'dan kış reçetesi: Bağışıklığı çelik gibi yapan yardım eden 3 besin! Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor! Bu transfer harekatını iyi görün dediler ve... Doyumsuz Fenerbahçe! Guendouzi yetmedi, noktayı koydu... Deneyince farkını göreceksiniz! Koltuklara dökülen çay ve kahve lekesini gidermenin yolu Emekli istismarcılarını iyi görün! SGK borç liginde CHP şampiyonluğu Trump'ın sözleri kan dondurdu! ABD'de tartışma konusu oldu!
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde göçmenlik politikalarına karşı yükselen tepkiler sert müdahaleleri beraberinde getirdi. Eyalet genelinde yürütülen operasyonlar kapsamında çok sayıda mültecinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin gruplar halinde Texas eyaletine nakledildiği bildirildi. Federal hükümetin sınır politikalarına karşı eyaletler arasında yaşanan bu insan trafiği, ülkedeki göçmen krizini daha da derinleştiriyor.

#1
Foto - Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

New York Times'ın (NYT) haberine göre, kuzeydeki Minnesota eyaletinde daha önce "ABD'nin güvenlik kontrollerinden geçerek ülkeye giren" çoğu Somalili çok sayıda mülteci, gözaltına alındı.

#2
Foto - Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

Aralarında çocukların da bulunduğu mülteciler, güneydeki Texas eyaletinde bulunan gözaltı merkezlerine nakledildi.

#3
Foto - Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

Minneapolis merkezli İnsan Hakları Savunucuları (AHR) yöneticisi Michele Garnett McKenzie, en az 100 kişinin gözaltına alındığını belirterek "Çok hızlı gerçekleşiyor. Bu durum toplumu perişan ediyor." dedi.

#4
Foto - Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

Minnesota Göçmen Hukuku Merkezi yöneticisi Tracy Roy, mültecilere yönelik rapor edilen hukuk dışı vakaların içinde, trafik ihlallerinin ötesinde suç işlemiş bir mültecinin bulunmadığını söyledi.

#5
Foto - Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

Gözaltıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir süredir göçmenlik politikalarına tepkilerin yükseldiği Minnesota eyaletinde yabancı ülkelerden gelen çok sayıda tehlikeli suçluların bulunduğunu iddia ederek "hesap ve intikam gününün" yaklaştığını belirtmesi sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

#6
Foto - Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

Trump ayrıca, Minnesota Valisi Tim Walz'un da eyaletin "Somalili dolandırıcılar tarafından istilasına" izin verdiğini savunarak bu iddiaların soruşturulması için ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'a talimat verdiğini kaydetmişti.

#7
Foto - Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

ICE birimlerinin 7 Ocak'ta Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi, ülkede tepki toplamıştı.

#8
Foto - Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

Olayın ardından Minnesota eyaleti, ICE ve diğer görevlilerin eyalete konuşlandırılmasını durdurmak amacıyla Trump yönetimine dava açmıştı.

#9
Foto - Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!

Minnesota, ABD'de en büyük Somalili nüfusuna sahip eyalet olarak biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor
Dünya

270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor

Kıtanın en büyük havacılık yatırımı Etiyopya’dan geldi. 12,5 milyar dolarlık Bishoftu Uluslararası Havalimanı, 110 milyon yolcu kapasitesiyl..
Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2’ye çıktı
Gündem

Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2’ye çıktı

Etiyopya'da safari sırasında saldırıya uğrayan Silkar Madencilik’in sahibi ünlü milyarder Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da safari gezisi sırasın..
Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu
Yaşam

Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu

Sivas’ın Pınarca köyünde rüzgarın şiddeti camide hasara sebep oldu. Minarenin külahı yerinden koparak savrulurken, olayda yaralanan olmadı...
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!
Gündem

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim g..
Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’
Gündem

Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması sebebiyle uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, yar..
Adliye'de silahlı saldırı
Gündem

Adliye'de silahlı saldırı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir kadın hakime silahlı saldırı düzenlendi. kadın hakimi vuran ise bir savcı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23