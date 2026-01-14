Minnesota'da göçmen krizi patlak verdi! Gözaltına alınan mülteciler otobüslerle Texas'a gönderiliyor!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde göçmenlik politikalarına karşı yükselen tepkiler sert müdahaleleri beraberinde getirdi. Eyalet genelinde yürütülen operasyonlar kapsamında çok sayıda mültecinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin gruplar halinde Texas eyaletine nakledildiği bildirildi. Federal hükümetin sınır politikalarına karşı eyaletler arasında yaşanan bu insan trafiği, ülkedeki göçmen krizini daha da derinleştiriyor.