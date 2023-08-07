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Yaşam
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Az daha canlarından oluyorlardı!

2023-08-07 23:12:51
Az daha canlarından oluyorlardı!

Diyarbakır’da aküsü biten bir kamyona takviye yapmak isteyen iki şahıs, akünün patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

#1
Foto - Az daha canlarından oluyorlardı!

Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 989’uncu Sokak'ta özel bir firmaya ait 76 AAH 739 plakalı tırdan, aküsü biten 27 ALS 174 plakalı kamyona Z.D. ile M.S.K. takviye yapmak istendi. Yanlış temas sonucu akünün patlamasıyla 2 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar az daha canından olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Az daha canlarından oluyorlardı!

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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