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Aynı şehir iki ayrı mevsim

2024-04-18 18:02:29
Aynı şehir iki ayrı mevsim

Bingöl’de nisan ayında iki ayrı mevsimin güzelliği yaşanıyor. Yüksek kesimlerde kar manzaraları hakimken ovalara ilkbahar geldi.

#1
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Bingöl'de, kuzey kesimin yüksek rakımlı yerlerinde beyaz örtü hakimken, güney bölgesinde de çiçek açan ağaçlar ve yeşil ovanın içerisindeki menderesler görülüyor.

#2
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim

Merkeze bağlı Ilıcalar beldesinin yaklaşık 1950 rakımlı Deşt Yaylası bölgesinde karlar içerisinde sular süzülürken, 5-10 kilometre yakınındaki bölgede ise ilkbahar mevsimine geçiş yapılabiliyor.

#3
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim

Kentte iki mevsimin güzelliği dronla görüntülendi.

#4
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, ilkbaharda herkesin rengarenk çiçekler ve yeşille buluşması gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim

Bu anlamda Bingöl'ün çok güzel bir şehir olduğunu kaydeden Elçi, şöyle konuştu:

#6
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim

"Karlı dağ sularının oluşturduğu ırmaklara tanıklık edin, bunlar dokunun. Bunlarla birlikte yaşamın doğanın değişimine, dönüşümüne tanıklık edin. İçinizde bu sevgiyi yaşayın. Bunlar birer mutluluk kaynağı. Bingöl, Türkiye'de dört mevsimi eşit yaşayabileceğiniz illerinden biri. İlkbaharı da dolu dolu yaşayabileceğimiz bir şehir. Kuzeye doğru gittiğinizde hala karlı yaşam alanlarını görebilirsiniz. Ovaya geldiğinizde rengarenk çiçeklere tanıklık edebiliyorsunuz. Bu anlamda Bingöl apayrı bir güzelliğe sahip."

#7
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim

#8
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim

#9
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim

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