Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!
Kuryeler yılbaşından itibaren alacakları zamların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek yarın dahil olmak üzere üç gün boyunca kontak kapatacaklarını duyurdu.
Kuryeler bir kez daha gündemde... Koronavirüs pandemisiyle birlikte dışarıdan alışveriş, yemek söyleme alışkanlıklarının artması kurye sayısında büyük artışa neden olmuştu.
KURYE SAYILARI ARTTI Kurye sayıları arttıkça kazançlarda düşüş yaşanmaya başlamış ve bu durum doyuma ulaşmıştı. Kuryelikte çok para olduğunu duyanlar motosiklet ehliyeti alıp, gerekli belgeleri edinerek, motor kiralayıp ya da satın alarak kuryeliğe başlamıştı.
ZAM ORANLARI BEĞENİLMEDİ Yeni yılın gelmesiyle birlikte kuryelerin paket başı, kilometre başı, haftalık bonus gibi ücretlerine zam geldi. Ancak gelen zammın gerçeği yansıtmadığını belirten kuryeler kontak kapatma eylemi gerçekleştireceklerini belirtti.
HAFTALIK 30 BİN, AYLIK 120 BİN LİRA BRÜT KAZANÇ VAADİ Cadde ve sokaklarda gördüğümüz kuryelerin taşıma çantalarında yazan markalar yılbaşından itibaren ücretlere artış yaptı. Bir marka, haftalık ortalama 30 bin lirayı 200 paket teslimatıyla kuryelerin kazanabileceğini belirtti. Başka bir deyişle kuryelerin aylık ortalama brüt geliri 120 bin lirayı buluyor.
KURYELER BU RAKAMLARA İNANMIYOR Kuryeler ise yapılan zam oranlarının gerçeği yansıtmadığını, 2025 yılındaki kazançlarla aynı kazançları elde ettiklerini, matematiksel oynamalarla göstermelik zam yapıldığı iddiasıyla 18-19-20 Ocak günlerinde kontak kapama eylemi yapacaklarını, paket dağıtmayacaklarını ve çalışmayacaklarını açıkladılar.
KURYELER NE KADAR KAZANIYOR? Kuryeler esnaf kurye oldukları için çalışma saatleri bulunmuyor. Başka bir deyişle 8 saat çalışan da var, 16-17 saat çalışan kuryeler de var. Kurye ne kadar çok çalışırsa o kadar çok kazancı artıyor. Kuryeler işe başlarken kask, mont, eldiven, yağmurluk, motosiklet, yetki belgeleri, trafik sigortası, şirket kuruluşu, muhasebeci ücreti, sürücü belgesi gibi maliyetleri göze alarak esnaf kuryelik yapmaya başlıyor.
ORTALAMA 200 KİLOMETRE YOL YAPIYORLAR Esnaf kuryeler bir günde yaklaşık 200 kilometre yol yapıyorlar. Motosikletlerinin 100 kilometredeki yakıtı yaklaşık 3,5 litre seviyesinde. Başka bir deyişle 200 kilometrede 7 litre civarı yakıt alıyorlar ve günde 370 liralık yakıt harcamış oluyorlar. Paket başı ücretleri ise ortalama olarak 70 lira seviyelerinde. Yani sadece 6 paket günlük akaryakıtını karşılamaya yetiyor./ kaynak:ensonhaber
