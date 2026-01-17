  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in gazına gelen terör örgütü arkasına bakmadan kaçıyor! Suriye ordusu oraya girdi İngiltere’den şaşırtan teklif: Okan Buruk'un prensini Sergen Yalçın kapıyor: Çok ileri hamle... Günde iki kare yetiyor! İşte yaşlanmaya karşı doğal kalkan 17 yaşındaki Atlas’ı öldürmüştü! Katil çocuğun ifadesi ortaya çıktı Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar! Nesli tehlike altındaki tür yeniden yetişiyor İngiltere’den şaşırtan “Türkiye” kararı! Liste yayınladılar, vatandaşlarına “Sakın bunu yapmayın” dediler California Valisi'nden Trump uyarısı: 'Eğer sesimizi çıkarmazsak..' Türkiye’nin sendikalı işçi sayısı belli oldu İşte yaklaşık iki yıldır tedavi gören Ufuk Özkan’ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun bir tek yolu var
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!

Kuryeler yılbaşından itibaren alacakları zamların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek yarın dahil olmak üzere üç gün boyunca kontak kapatacaklarını duyurdu.

#1
Foto - Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!

Kuryeler bir kez daha gündemde... Koronavirüs pandemisiyle birlikte dışarıdan alışveriş, yemek söyleme alışkanlıklarının artması kurye sayısında büyük artışa neden olmuştu.

#2
Foto - Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!

KURYE SAYILARI ARTTI Kurye sayıları arttıkça kazançlarda düşüş yaşanmaya başlamış ve bu durum doyuma ulaşmıştı. Kuryelikte çok para olduğunu duyanlar motosiklet ehliyeti alıp, gerekli belgeleri edinerek, motor kiralayıp ya da satın alarak kuryeliğe başlamıştı.

#3
Foto - Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!

ZAM ORANLARI BEĞENİLMEDİ Yeni yılın gelmesiyle birlikte kuryelerin paket başı, kilometre başı, haftalık bonus gibi ücretlerine zam geldi. Ancak gelen zammın gerçeği yansıtmadığını belirten kuryeler kontak kapatma eylemi gerçekleştireceklerini belirtti.

#4
Foto - Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!

HAFTALIK 30 BİN, AYLIK 120 BİN LİRA BRÜT KAZANÇ VAADİ Cadde ve sokaklarda gördüğümüz kuryelerin taşıma çantalarında yazan markalar yılbaşından itibaren ücretlere artış yaptı. Bir marka, haftalık ortalama 30 bin lirayı 200 paket teslimatıyla kuryelerin kazanabileceğini belirtti. Başka bir deyişle kuryelerin aylık ortalama brüt geliri 120 bin lirayı buluyor.

#5
Foto - Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!

KURYELER BU RAKAMLARA İNANMIYOR Kuryeler ise yapılan zam oranlarının gerçeği yansıtmadığını, 2025 yılındaki kazançlarla aynı kazançları elde ettiklerini, matematiksel oynamalarla göstermelik zam yapıldığı iddiasıyla 18-19-20 Ocak günlerinde kontak kapama eylemi yapacaklarını, paket dağıtmayacaklarını ve çalışmayacaklarını açıkladılar.

#6
Foto - Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!

KURYELER NE KADAR KAZANIYOR? Kuryeler esnaf kurye oldukları için çalışma saatleri bulunmuyor. Başka bir deyişle 8 saat çalışan da var, 16-17 saat çalışan kuryeler de var. Kurye ne kadar çok çalışırsa o kadar çok kazancı artıyor. Kuryeler işe başlarken kask, mont, eldiven, yağmurluk, motosiklet, yetki belgeleri, trafik sigortası, şirket kuruluşu, muhasebeci ücreti, sürücü belgesi gibi maliyetleri göze alarak esnaf kuryelik yapmaya başlıyor.

#7
Foto - Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!

ORTALAMA 200 KİLOMETRE YOL YAPIYORLAR Esnaf kuryeler bir günde yaklaşık 200 kilometre yol yapıyorlar. Motosikletlerinin 100 kilometredeki yakıtı yaklaşık 3,5 litre seviyesinde. Başka bir deyişle 200 kilometrede 7 litre civarı yakıt alıyorlar ve günde 370 liralık yakıt harcamış oluyorlar. Paket başı ücretleri ise ortalama olarak 70 lira seviyelerinde. Yani sadece 6 paket günlük akaryakıtını karşılamaya yetiyor./ kaynak:ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.
İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi
Gündem

İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi

RUSEN PRESS'in servis ettiği bilgilere göre, Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale planlarını askıya almasının arkasındaki gerçek neden gü..
50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?
Gündem

50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?

Derya Çayırgan’ın ifadesine konu olan lüks mülk havadan görüntülendi.
Süper Lig devine kayyım atandı
Ekonomi

Süper Lig devine kayyım atandı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.
Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek
Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vatandaşlara büyük hizmetler yapmaya devam ediyor. Trabzon'da "Net Konuşalım" pro..
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23