Aylık 120 bin lirayı beğenmediler: 3 gün kontak kapatacaklar!

KURYELER NE KADAR KAZANIYOR? Kuryeler esnaf kurye oldukları için çalışma saatleri bulunmuyor. Başka bir deyişle 8 saat çalışan da var, 16-17 saat çalışan kuryeler de var. Kurye ne kadar çok çalışırsa o kadar çok kazancı artıyor. Kuryeler işe başlarken kask, mont, eldiven, yağmurluk, motosiklet, yetki belgeleri, trafik sigortası, şirket kuruluşu, muhasebeci ücreti, sürücü belgesi gibi maliyetleri göze alarak esnaf kuryelik yapmaya başlıyor.