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Yaşam
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Ayılar bu evlere dadandı

2023-04-23 14:50:32
Ayılar bu evlere dadandı

Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı.

#1
Foto - Ayılar bu evlere dadandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yiyecek arayışındaki ayılar yayla evlerine dadandı. Aç ayılar girdikleri evlere büyük zarar verdi.

#2
Foto - Ayılar bu evlere dadandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünün Aktepe yaylasında yiyecek arayışındaki ayılar yayla evlerine büyük zarar verdi. Evlere giren ayılar, mutfak ve odalarda yiyecek aradığı esnada evlere büyük oranda zarar verirken camları kırarak dışarı çıkmaya çalıştı.

#3
Foto - Ayılar bu evlere dadandı

Camı kıran bir ayı yaralanırken kesikler nedeniyle evlerin hemen her noktasında ayının kan izlerine rastlandı.

#4
Foto - Ayılar bu evlere dadandı

Aktepe yaylasına giden ve evlerin zarar görmüş halini gören Musa Keskin ise ayıların evlere verdikleri zararın boyutunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

#5
Foto - Ayılar bu evlere dadandı

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