Ayı saldırısına uğradı, o dehşet anlarını anlattı

Yaşadığı o dehşet anları anlatan Cafer Yalvaç “Kemalpaşa'da yeğenimin yanına misafirliğe giderken ayı ile karşılaştım. Ayı bir anda peşime takıldı. Bende kaçmaya çalıştım ama çok yakındı. Harabe bir ev vardı oraya saklanayım derken o da peşime geldi. Orda boğuştuk, beni yaraladı ayağımdan, bacağımdan, kolumdan. Ondan sonrada nasıl olduysa bıraktı gitti. Gözlerimi hastanede açtım” dedi. Olayı haber alır almaz aracıyla köye giden Yalvaç'ın arkadaşı Şerafettin Çelik ise "Arabama çay yükledim buradan yukarı geçtik. 50-100 metre yukarıda ayıyla karşılaştık. Ayı bizi görünce kendini çaydan aşağı attı. Biz de yolumuza devam ettik kaçtı diye. 10 dakika sonra bir arkadaşımızdan telefon geldi. 'Ayı bana saldırdı acele yetişin' diye. Biz de çayları attık, hemen olay yerine gittik. Vatandaş kanlar içinde duruyordu. Bizden sonra ayı buraya iniyor vatandaş da buradan yukarı yaya geliyor. Ayı ile karşılaşınca panikliyor o anda. Bu kapıyı zorluyor, orayı açamayınca şu kapıyı açıyor. Kendisini buradan içeri atıyor ayı da peşine takılıyor. İçeride boğuşuyorlar vatandaşı darbeliyor sonrasında ayı çekip gidiyor” diye konuştu.