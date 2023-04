AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Yüce Allah'ın (C.C.) Ayetel Kürsi'de Geçen İsimleri El-Aliyy: En yüce, en ulu, en yüksek, kendisinden daha büyük olmayan anlamlarını taşır. El-Hayy: Her daim diri ve sonsuz hayata sahip olan; yarattıklarına hayat ve can veren manalarına gelir. El-Kayyum: Her şeyin varlığı ve devamlılığı kendisine bağlı olan, kainata hükmeden ve idare eden anlamlarını taşır. Yüce Allah'ın evrenin hükümranı olduğunu ifade eder. El-Azîm: Yüce Allah'ın kusursuz ve eksiksizliğini, tüm noksanlıklardan münezzeh olduğunu ifade eder. El-Alîm: Gizli ya da açık, geçmişe ya da gelecek ait her şeyi bilen anlamını taşır. Yüce Allah'ın (c.c.) kainatın tüm bilgilerine sahip olduğu, geçmişi ve geleceği, aleniyi ve gizliyi tek bilen olduğunu ifade eder. Yüce Allah'ın (C.C.) Ayetel Kürsi'de Geçen Sıfatları Semi: Her şeyi işiten, duyan ve bilen anlamını taşır. Yüce Allah'ın kainattaki tüm sesleri işittiğini, gerek bir fısıltıyı gerekse kullarının kalbinden geçen dilekleri duyduğunu ifade eder. Basar: Yüce Allah'ın her şeyi gören ve bilen olduğunu ifade eder. Kullarının gizli ya da aleni yaptığı her fiili gördüğünü, bildiğini anlatır. İlim: İlm-i Ezel olarak da bilinen bu sıfat, yüce Allah'ın kainatın tüm bilgilerine sahip olduğu, olan biten her şeyi bildiği anlamına gelir. Muhalefetün lil Havadis: Yüce Allah'ın yaradılmış olanlara benzememesi, hiçbir varlığın O'nun özelliklerine sahip olmaması anlamına gelir. O'nun yarattığı varlıklara benzemediği, eşsiz ve tek olduğu manasını taşır.