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İslam
13
AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

2023-04-07 06:47:10
AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Ayetel Kürsi Duası, tevhid inancını en net izhar eden dualardandır. Müşriklerin hareketleri, Bakara Suresi içinde yer alan bu sureye sebeb-i nüzul olmuştur. Bu sebeple Ayetel Kürsi okunuşu sık sık tekrarlanmalı, yüce Allah'ın varlığını ve birliğini izah eden bu sure çok iyi bilinmelidir. Ayetel Kürsi anlamı, Türkçe meali ve tefsiri ile kavranmalı, faziletlerinden faydalanmak için bol bol tekrar edilmelidir. Ayetlerin Şahı Ayetül Kursi suresi Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı sabah.com.tr'de. İşte Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı, fazileti ve meali!

#1
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en önemli ayetlerden birisidir. Ayetlerin Efendisi olarak nitelendirilirken, her türlü kazadan, beladan, nazardan korunmak için de sıkça okunmaktadır. Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi anlamı mutlaka bilinmeli, okunuşu tekrar edilmelidir. Ayetel Kürsi'nin hem Arapça hem de Türkçe okunuşu için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Ayrıca; Ayetel Kürsi duası meali, tefsiri, fazileti de haberimizde yer alıyor. İşte, Ayetel Kursi duası Türkçe anlamı ile Arapça okunuşu...

#2
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Ayetel Kürsi duası için doğru yerdesiniz. Ayetel Kürsi'yi hem Arapça hem de Türkçe olarak sabah.com.tr'den okuyabilirsiniz. Ayrıca, Ayetel Kürsi'nin fazileti hakkında da belki de hiç duymadığınız bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 255- - Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, - lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, - ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, - velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, - velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

#3
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 255- Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

#4
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Ayetel Kürsi Faziletleri ve Faydaları Ayetel Kursi fazileti ve faydası bol bir duadır. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından faideleri bildirilen bu kıymetli duayı tekrar etmek hayrın davetine, şerrin define vesile olur. Bin bir faydası olan bu ayet-i kerimenin yaşlı, çocuk, hasta, sağlıklı herkese okunması ve gücü yeten herkesçe okunması tavsiye edilir. İşte Ayetel Kürsi faziletleri ve önemi: 1- Uyumadan önce okunduğu takdirde kişinin sabaha kadar kazadan beladan korunmasına, huzurlu ve bereketli bir uyku uyumasına vesile olur. Hz. Muhammed (s.a.v.) "Yatağına yatınca Ayetel Kürsi'yi oku, devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır" diye buyurmuştur. 2- Ayetel Kürsi kişinin istediği her vakitte okuyabileceği, faydası ve bereketi bol bir duadır. Sahip olunan varlığa, sağlığa, bolluğa, nimete şükür için okunduğunda bereketi arttırır, sağlık ve afiyetin artışına vesile olur. 3- Allah (C.C)'nin en büyük sıfatlarını barındıran bu dua, O'nun zikriyle bin bir sevaba vesile olur ve Yüce Yaradan'ın rızasını kazandırır. 4- Bu duayı sıkça tekrar etmeyi alışkanlık haline getiren bir Müslüman edindiği sevaplar aracılığıyla cennetlik kullar arasına girer. Günahların affına vesile olan Ayetel Kürsi, kabir ve cehennem azabından kurtuluşun en büyük anahtarlarındandır. 5- Ayetel Kursi, kişiyi şeytanın şerrinden ve onun yolundan giden kötü niyetlilerin eylemlerinden muhafaza kılar. Kişinin çevresindeki kötü niyetli kimselerden, cin ve şeytan gibi kötücül varlıkların vereceği huzursuzluktan emin olmasını ve uzak olmasını sağlar. 6- Şeytanın vesveselerine kapılarak öfkeye, ihtirasa, kin ve nefrete boğulan kimse Ayetel Kürsi okumayı adet haline getirdiğinde bu hislerin yok olduğunu fark edecektir. Ayet-el Kürsi ile Yüce Allah'a sığınan kimse bu duanın gücüyle daha huzurlu ve dingin bir hayata kavuşur. Öfkeli ve huzursuz bir ruh haline sahip kimse böylece rahata erer. 7- Aynı şekilde gece huzursuzluğu, sık sık kabus görme, uykudan korkarak uyanma, içsel bunalım, ürkeklik gibi durumlarda da şifa vesilesidir. Hem yetişkinler hem de çocuklar için bu tip korkularda şifa niyetine okunmalıdır. 8- Anksiyete, depresyon, panik atak, depresyon gibi ruhsal sıkıntılarda da Ayetel Kürsi'nin gücü ve önemi oldukça büyüktür. Bu gibi durumlarda Esma-ül Hüsna ile birlikte Ayetel Kürsi'yi sıkça tekrar etmek kişiyi bulunduğu halden kurtararak ferahlamasına vesile olur. 9- Ayetel Kürsi'nin okunduğu evin bereketi eksik olmaz. Haneye giren para ve nimet eksilmez, daima artar. Şükrü ve duayı alışkanlık haline getiren kimse bu duayı sık sık okuduğunda bereketin haneye aktığını fark edecektir. 10- Bu duanın okunduğu ev daima melekler tarafından gözetilir. Kötü niyetli ve haset dolu kişiler, şeytan ve onun hizmetindekiler bu eve giremez. Ayetel Kürsi'nin sık sık okunduğu bir ev kazadan, beladan ve her çeşit kötülükten korunur. Evdeki huzursuzluk, kavga, dargınlık ortadan kalkar ve haneye iç huzur hakim olur. 11- Mutfakta okunan bu dua evin bereketinin artmasını sağlar. Özellikle yemek yaparken, masaya otururken, mutfakta uğraşırken bu duayı zikretmek bereketi ve yemekten alınan şifayı arttırır. Yapılan yemeğin daha bereketli ve lezzetli olmasını sağlar. 12- Evden çıkarken okunan Ayetel Kürsi kişinin gün boyu kazadan beladan muhafaza olmasına vesile olur. Kişi başına gelecek kazadan beladan emin olur ve buna göre temkinli hareket eder. 13- Nazar, göz, hastalık ve huzursuzluk durumlarında çocuklara ve bebeklere okunduğunda bu sıkıntıların derhal ortadan kalkmasını sağlar. Özellikle nazar duasıyla birlikte okunduğunda iç ferahlatıcı etkisi vardır. Annelerin bebeklerine gün içinde sıkça Ayetel Kürsi okuması, çocuklara erken yaşta bu duanın öğretilmesi tavsiye edilir. 14- Para akışının sağlandığı yerde okunduğunda bereket ve bolluk artar. İş yerine girerken, dükkanı açarken, iş yerine ayak basarken okunduğunda huzurlu bir çalışma ortamı, bol kazanç, hayırlı ve bereketli satışa vesile olur. 15- Hastalıkta en tesirli şifa kaynaklarından biridir. Hasta olan kişiye okunduğunda rahatsızlıklarını hafifletir. Hasta çocuğa, ateşlenen bebeğe, doğuma giren anneye, ameliyattaki hastaya okunduğunda acıların hafiflemesine, şifanın hızla gelmesine vesile olur.

#5
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Ayetel Kürsi Tefsiri Ayetel Kürsi'nin faziletlerinden faydalanmak için bu duanın taşıdığı manayı iyi kavramak gerekir. Binbir fazileti olan, içinde barındırdığı bilgilerle ve Yüce Allah'ın ism-i azamıyla adeta bir hazine niteliği taşıyan Ayetel Kürsi tefsiri ile de mutlaka bilinmelidir. Ayetel Kürsi tevhid ayetlerinin tamamlayıcısı, özetleyicisi ve en net açıklayıcısı olarak karşımıza çıkar. Yüce Allah'ın eşsiz esmalarının yer aldığı bu ayet-i kerime, O'nun gücünü, hükümdarlığını, tek ve eşsiz oluşunu izah eder. Kâinatın işleyişine ilişkin eşsiz bilgilere şamildir. Yüce Allah'ın Hayy ve Kayyum isimleriyle tekliğinden ve birliğinden söz eden duada kainatın işleyişinin O'nun rızası ve emri üzre devam ettiği bildirilir.

#6
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Ayetel Kürsi, Felak Nas Duaları Ne İçin Okunur? Ayetel Kürsi duasının faziletleri ve mucizeleri ne kadar çoksa, bu duanın Felak Nas duaları ile birlikte okunuşu da o kadar bereketlidir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) de uyguladığı üzere bu duaları sık sık birlikte okumak tavsiye edilir. Ayetel Kürsi, Felak Nas duaları ile birlikte okunduğunda nazar, göz değmesi, korku, vesvese, iç huzursuzluğu gibi dertlere çare olur. Bu nedenle bu dualar çocuklara, bebeklere, hastalara, hamile ve lohusalara da sık sık okunmaktadır. Bu dualar, sabah evden çıkmadan, geceleri yatmadan, önemli bir işe başlarken, yola çıkarken okunabileceği gibi akla her geldiğinde okunabilir. Bu mübarek duaların okunuşu yalnızca Allah'ın muhafazasını ve affını dilemek için de okunabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu duaları sık sık tekrar etmeyi önermiştir.

#7
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Yüce Allah'ın (C.C.) Ayetel Kürsi'de Geçen İsimleri El-Aliyy: En yüce, en ulu, en yüksek, kendisinden daha büyük olmayan anlamlarını taşır. El-Hayy: Her daim diri ve sonsuz hayata sahip olan; yarattıklarına hayat ve can veren manalarına gelir. El-Kayyum: Her şeyin varlığı ve devamlılığı kendisine bağlı olan, kainata hükmeden ve idare eden anlamlarını taşır. Yüce Allah'ın evrenin hükümranı olduğunu ifade eder. El-Azîm: Yüce Allah'ın kusursuz ve eksiksizliğini, tüm noksanlıklardan münezzeh olduğunu ifade eder. El-Alîm: Gizli ya da açık, geçmişe ya da gelecek ait her şeyi bilen anlamını taşır. Yüce Allah'ın (c.c.) kainatın tüm bilgilerine sahip olduğu, geçmişi ve geleceği, aleniyi ve gizliyi tek bilen olduğunu ifade eder. Yüce Allah'ın (C.C.) Ayetel Kürsi'de Geçen Sıfatları Semi: Her şeyi işiten, duyan ve bilen anlamını taşır. Yüce Allah'ın kainattaki tüm sesleri işittiğini, gerek bir fısıltıyı gerekse kullarının kalbinden geçen dilekleri duyduğunu ifade eder. Basar: Yüce Allah'ın her şeyi gören ve bilen olduğunu ifade eder. Kullarının gizli ya da aleni yaptığı her fiili gördüğünü, bildiğini anlatır. İlim: İlm-i Ezel olarak da bilinen bu sıfat, yüce Allah'ın kainatın tüm bilgilerine sahip olduğu, olan biten her şeyi bildiği anlamına gelir. Muhalefetün lil Havadis: Yüce Allah'ın yaradılmış olanlara benzememesi, hiçbir varlığın O'nun özelliklerine sahip olmaması anlamına gelir. O'nun yarattığı varlıklara benzemediği, eşsiz ve tek olduğu manasını taşır.

#8
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Ayetel Kürsi İle İlgili Hadisler Ayetel Kürsi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faziletleri bildirilmiş, "Ayetlerin Efendisi" olarak nitelendirilmiştir. Faziletleri saymakla bitmeyen, içerisinde Yüce Allah'ın (c.c.) varlığını, birliğini ifade eden, ism-i azamı barındıran bir duadır. İşte bu kıymetli duayla ilgili hadisler ve Ayetel Kürsi'nin önemi hakkında Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri… "Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2) "Adamın biri Hz. Peygamber'e gelip, 'Kur'an'ın en faziletli âyeti hangisidir?' diye sordu. Resulullah (asm.) şöyle buyurdu: Âllah'u Lâilâhe illâ huve'l-Hayyu'l-Kayyûm... " (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve'l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V/142) "Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2) "Cibril bana geldi. 'Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Âyetü'l-kürsi'yi oku. Yani yatmadan evvel Âyetü'l-Kürsi'yi oku.' dedi." (Ali el-Müttakî, no: 41254) "Kim farz olan her namazın ardından Âyetü'l-kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır." "Kim sabah çıkınca Âyetü'l-kürsi ile 'Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim' suresinin evvelindeki iki âyeti okursa, o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur." "Uyurken Âyetü'l-kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz." "Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar." (Hakim) "Fatiha ile Ayetel kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez" (Deylemi) "Kim ki her farz namazının arkasında Ayetul Kürsi'yi okursa, onun Cennet'e gitmesine ancak ölmemesi mani olur."

#9
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Başı Açık Ayetel Kürsi Okunur Mu? Ayetel Kürsi okunurken ya da Kuran'dan herhangi bir ayet okunurken başın kapalı olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kuran okurken başın kapatılması farz ya da şart değildir. Dolayısıyla başı açık Ayetel Kürsi okumak haram sayılmaz. Ancak Kur'an-ı Kerim'e hürmeten başın kapatılması Ayetel Kürsi okuyan kişinin daha çok sevap kazanmasına vesile olur.

#10
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Ayetel Kürsi Kaç Defa Okunmalı? Ayetel Kürsi faziletleri bol olan, ne kadar sık okunursa o kadar fayda sağlayan bir duadır. Bu duanın sırrına nail olmak, feyzinden faydalanmak isteyenler bu duayı sık sık zikretmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından da bu duayı sık sık tekrarlamak nasihat edilmiştir. Kişi günün her vakti, istediği sıklıkta Ayetel Kürsi okuyabilir. Herhangi bir sayı kıstası olmamakla birlikte 3,7,41, 50 ve 313 tekrarda okunması adet haline gelmiştir.

#11
Foto - AYETEL KÜRSİ’ye bir de böyle bakın

Yatmadan Önce Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti Nedir? Bin bir çeşit faziletleri olan Ayetel Kürsi duası, okuyanı görünmez bir kalkanla muhafaza altına alır. Özellikle uykuya dalmadan önce bu duayı okuyan kimse, uyanıncaya kadar emniyette olur. Hadis kaynaklarında uyumadan önce Ayetel Kürsi okumanın fazileti ve gücü şu şekilde geçmektedir; "Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi'yi oku, muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder." Gördüğü kabus ve rüyalardan, karanlıktan, şeytanın ve cinlerin şerrinden, uykuda ölmekten korkan kimse uyumadan önce Ayetel Kürsi'yi okuyarak Yüce Allah'ın emniyeti altında huzurlu bir uyku uyur. Kişi, Allah'ın kudretinin yüceliğini düşünerek, duanın gücünden emin olarak bu duayı okuyarak uykuya daldığında, gece boyu koruyucu melekler kendisine eşlik eder ve başına gelecek kazadan, beladan emin kılınır.

#12
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