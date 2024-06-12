Ay’da koloni kurmaya bir adım daha yaklaşıldı

Yayınlanan araştırma genel olarak Ay’da bir yerleşim yeri veya üs kurmanın önündeki sorunlar ve çözümler üzerinde duruyor. Karşımızdaki en büyük sorun gerekli malzemeleri Dünya’dan Ay’a taşımak. Tahmin edebileceğimiz üzere bu süreç hem çok yavaş hem de çok maliyetli olacak. Ay’da koloni kurmamız için önümüzdeki bu engel, yerinde kaynak kullanımı konusunun araştırılmasına yol açtı. Waterloo Üniversitesi araştırması, Ay’da ihtiyacımız olan birçok şey olmasa da regolitin pek çok uygulama için ideal olduğunu ortaya çıkardı. Regolit; demir oksit, alüminyum oksit ve silikon dioksit gibi çeşitli oksitlerden oluşuyor. Regolit işlemek için farklı yöntemler geliştirilse de birçoğunda toprağın, 1.600 dereceye kadar ısıtılması gerekiyor. Ayrıca işlem elektroliz uygulamayı da içeriyor.