Ayda 55 bin lira verecekler, 13 aylık çalışacak biri arıyorlar!

Taze meyve ve sebzeler çimlenme ve adaya yayılma konusunda biyogüvenlik riski oluşturuyor. Bunun yerine yiyecekler çoğunlukla yılda bir kez stoklanan iki derin dondurucudan temin ediliyor. Rebekah, "Biri dondurulmuş sebzelerle, diğeri de dondurulmuş etlerle dolu ve bir sürü de konserve dondurulmuş meyve ve sebzemiz var" diyor: "İki haftalık devralma süresi boyunca bize bir yıllık yiyecek veriyorlar ve yılın geri kalanında bununla idare ediyoruz." Devir teslim zamanı, yılda bir kez, Eylül ayında, Gough'daki bazı çalışanların toplanıp evlerine döndüğü ve yeni işçilerin görevi devraldığı dönemi ifade ediyor.