2023-04-28 14:05:54 Ayda 55 bin lira verecekler, 13 aylık çalışacak biri arıyorlar!
Güney Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı olan Gough Adası'nda 13 ay boyunca çalışacak biri aranıyor. Güney Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı olan Gough Adası'nda sürekli yaşayan bir nüfus yok. Afrika anakarasından yaklaşık 2 bin 400 km uzaklıkta olan adada havaalanı olmadığı için Güney Afrika'dan yedi günlük bir gemi yolculuğu gerekiyor. Şu anda adada yaşayan yedi tam zamanlı çalışan ve sekiz milyon kuş bulunuyor.