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Hayat-Aktüel
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Ayçiçeğinin yetiştiği Trakya'dan kötü haber

2022-07-13 16:44:35
Ayçiçeğinin yetiştiği Trakya'dan kötü haber

Trakya'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" bazı tarlalarda yoğun olarak görülmeye başladı.

#1
Foto - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son günlerde bazı ayçiçeği tarlalarında artan çayır tırtılı popülasyonu gelişim dönemindeki bitkiye zarar veriyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son günlerde bazı ayçiçeği tarlalarında artan çayır tırtılı popülasyonu gelişim dönemindeki bitkiye zarar veriyor.

#2
Foto - Edirne'de, en çok Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Keşan ilçelerinde yoğun olarak görülüyor.

Edirne'de, en çok Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Keşan ilçelerinde yoğun olarak görülüyor.

#3
Foto - Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

#4
Foto - Bayazıt, üreticilerin çayır tırtılına karşı dikkatli olması gerektiğini ve gerekli kontrolleri yapmaları gerektiğini belirtti.

Bayazıt, üreticilerin çayır tırtılına karşı dikkatli olması gerektiğini ve gerekli kontrolleri yapmaları gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Ekiplerin inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bayazıt,

Ekiplerin inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bayazıt, "Ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi. Zararlı ile ilaçlı mücadele yapılabilmektedir. İlaçlı mücadele yapacak olan üreticilerimiz ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeniyle ilaçlarını arıların aktif olduğu saatlerde yapmamaları ve arıcıları bilgilendirmeleri gerekli." dedi.

#6
Foto - Uzunköprü Hamitli köyü üreticilerinden Turgut Serbest ise tarlalarda ilaçlı mücadeleye başlayacaklarını ifade etti.

Uzunköprü Hamitli köyü üreticilerinden Turgut Serbest ise tarlalarda ilaçlı mücadeleye başlayacaklarını ifade etti.

#7
Foto - Endişeli olduklarını belirten Serbest,

Endişeli olduklarını belirten Serbest, "Bu tırtıllar yaprakları yiyor. Çiçeği besleyen kısım da yapraklar. Artarsa tane alamayız." dedi.

#8
Foto - Necip Yıldırım da tırtıl zararının artması durumunda verim sıkıntısı yaşanacağını dile getirdi. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, çayır tırtılının Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında görülmeye başladığını söyledi.

Necip Yıldırım da tırtıl zararının artması durumunda verim sıkıntısı yaşanacağını dile getirdi. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, çayır tırtılının Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında görülmeye başladığını söyledi.

#9
Foto - Yaklaşık son bir haftadır şikayetlerin artmaya başladığını ifade eden Şaylan, tırtılların ayçiçeklerine zarar vermeye başladığını kaydetti.

Yaklaşık son bir haftadır şikayetlerin artmaya başladığını ifade eden Şaylan, tırtılların ayçiçeklerine zarar vermeye başladığını kaydetti.

#10
Foto - Bazı çiftçilerin drone ile tarlaları ilaçlatmaya başladığını dile getiren Şaylan,

Bazı çiftçilerin drone ile tarlaları ilaçlatmaya başladığını dile getiren Şaylan, "Trakya'da aldığımız haberlere göre Edirne'de, Tekirdağ'da ve Kırklareli'nde de yoğun bir şekilde var. Tırtıllar ayçiçeklerini aşağıdan yemeğe başlıyor, yukarıya kadar bütün yaprakları kurutuyor." diye konuştu. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da kentte bazı bölgelerde tarlalara zarar verdiğini dile getirdi.

#11
Foto - Çiftçilere bilgilendirmenin yapıldığına işaret eden Öcal

Çiftçilere bilgilendirmenin yapıldığına işaret eden Öcal "İlimizde tırtıl ile ilgili çok olumsuz bir durum yaşamadık. Bazı tarlalarda azda olsa zarar var. Biz çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Üreticilerimizde ilaçlamalarını yaptı. Şu an için çiftçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah üreticilerimiz için sorunsuz bir sezon olur" dedi.

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