Ayçiçeğinin yetiştiği Trakya'dan kötü haber

Çiftçilere bilgilendirmenin yapıldığına işaret eden Öcal "İlimizde tırtıl ile ilgili çok olumsuz bir durum yaşamadık. Bazı tarlalarda azda olsa zarar var. Biz çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Üreticilerimizde ilaçlamalarını yaptı. Şu an için çiftçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah üreticilerimiz için sorunsuz bir sezon olur" dedi.