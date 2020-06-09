Ayasofya'nın cami olmasına Yunanistan neden karşı çıkıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya için ne söyledi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan boş durmuyor, çıkmış kurusıkı atıyor. Bu kurusıkı attığın ülke hangi ülke? Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Biraz kendine çekidüzen ver. Haddini bil, haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Bir taraftan kalkıyorlar Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi kimisi sabote edip molotof kokteyli yakmaya vesaire filan, bir taraftan geliyorlar Yunan bayrağını, öbür tarafta geliyor bir tane paçavra oraya asıyorlar. Siz bunları yaptığınız zaman bunlar karşılıksız kalır mı? Gerekli uyarılar yapılıyor, siz bu uyarılara bile kulak asmıyorsunuz. Bu sefer de kalkıyorlar, 'Sakın ha Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin'. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz? Kaldı ki Türkiye'nin kurumları var, böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Parlamentosu var, bunun Danıştay'ı var, dolayısıyla buralar kararını verir, bu karar verildikten sonra da icra makamı gerekli olan adımı atar. Bunun için sizden izin almaya asla tevessül etmez. Nitekim şu anda icra makamına bile gerek yok” dedi.