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Ayasofya'nın cami olmasına Yunanistan neden karşı çıkıyor?

2020-06-09 12:13:45
Ayasofya'nın cami olmasına Yunanistan neden karşı çıkıyor?

İstanbul’un fethi kutlamaları sırasında Ayasofya’da Fetih Suresi okundu. Fetih Suresi’nin Ayasofya’da okunmasına Yunanistan tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Ayasofya'nın cami olmasına Yunanistan neden karşı çıkıyor?” , “Ayasofya için neden Yunanistan açıklama yapıyor?” , “Ayasofya’nın önemi nedir?” , “Ayasofya ibadete açılacak mı?” konularını araştırıyor.

#1
Foto - 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin 577. yılı kutlandı. Bu sebeple Ayasofya’da Fetih Suresi okundu. Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunması ise Yunanistan’dan tepki çekti. Vatandaşlar, “Yunanistan neden Ayasofya’nın ibadete açılmasına tepki gösteriyor?” sorusunu araştırıyor.

29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin 577. yılı kutlandı. Bu sebeple Ayasofya’da Fetih Suresi okundu. Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunması ise Yunanistan’dan tepki çekti. Vatandaşlar, “Yunanistan neden Ayasofya’nın ibadete açılmasına tepki gösteriyor?” sorusunu araştırıyor.

#2
Foto - Ayasofya'nın cami olmasına Yunanistan neden karşı çıkıyor?

Ayasofya'nın cami olmasına Yunanistan neden karşı çıkıyor?

#3
Foto - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'da Fetih Suresi’nin okunması hakkında

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'da Fetih Suresi’nin okunması hakkında "Hristiyanların dini duygularına hakaret anlamına geldiği” yönünde bir açıklama yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu açıklamaya cevaben “Türkiye Cumhuriyeti'nde ezanın ya da Kur'an-ı Kerim'in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız? Türkiye'ye bu konuda akıl verecek son ülke Yunanistan. Avrupa'da camisi olmayan tek başkent Atina. Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir" dedi.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya için ne söyledi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan boş durmuyor, çıkmış kurusıkı atıyor. Bu kurusıkı attığın ülke hangi ülke? Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Biraz kendine çekidüzen ver. Haddini bil, haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Bir taraftan kalkıyorlar Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi kimisi sabote edip molotof kokteyli yakmaya vesaire filan, bir taraftan geliyorlar Yunan bayrağını, öbür tarafta geliyor bir tane paçavra oraya asıyorlar. Siz bunları yaptığınız zaman bunlar karşılıksız kalır mı? Gerekli uyarılar yapılıyor, siz bu uyarılara bile kulak asmıyorsunuz. Bu sefer de kalkıyorlar, 'Sakın ha Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin'. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz? Kaldı ki Türkiye'nin kurumları var, böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Parlamentosu var, bunun Danıştay'ı var, dolayısıyla buralar kararını verir, bu karar verildikten sonra da icra makamı gerekli olan adımı atar. Bunun için sizden izin almaya asla tevessül etmez. Nitekim şu anda icra makamına bile gerek yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya için ne söyledi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan boş durmuyor, çıkmış kurusıkı atıyor. Bu kurusıkı attığın ülke hangi ülke? Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Biraz kendine çekidüzen ver. Haddini bil, haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Bir taraftan kalkıyorlar Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi kimisi sabote edip molotof kokteyli yakmaya vesaire filan, bir taraftan geliyorlar Yunan bayrağını, öbür tarafta geliyor bir tane paçavra oraya asıyorlar. Siz bunları yaptığınız zaman bunlar karşılıksız kalır mı? Gerekli uyarılar yapılıyor, siz bu uyarılara bile kulak asmıyorsunuz. Bu sefer de kalkıyorlar, 'Sakın ha Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin'. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz? Kaldı ki Türkiye'nin kurumları var, böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Parlamentosu var, bunun Danıştay'ı var, dolayısıyla buralar kararını verir, bu karar verildikten sonra da icra makamı gerekli olan adımı atar. Bunun için sizden izin almaya asla tevessül etmez. Nitekim şu anda icra makamına bile gerek yok” dedi.

#5
Foto - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı da hatırlatan Erdoğan,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı da hatırlatan Erdoğan, "Bu bir şeyi gösteriyor, demek ki bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz, Danıştay kararını verir, Danıştay kararını verdikten sonra da atılması gereken adım neyse bu adımlar da ona göre atılır" bilgisini paylaştı.

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