Tarsus, bin yıllardır farklı dinlerin ve inanışların bir arada yaşadığı yerleşim yeri olarak da dikkat çekmiştir. Doğal olarak bu zengin kültür mozaiği, birçok önemli dini yapının bir arada olmasını sağlamıştır. Bunlardan biri de, halk tarafından "Donuktaş", “Dönüktaş” gibi isimlerle anılan, Ayasofya'dan bile daha eski Roma tapınağıdır.