2021-03-10 22:40:39 Ayasofya'da Miraç gecesi idrak edildi
İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Miraç Kandili idrak edildi.
İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Miraç Kandili idrak edildi.
Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan Mi'raciye, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde icra edildi.
Kutbü'n Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi yankılandı
100 yılı aşkın süredir Bursa'da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde okunan Kutbü'n Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi, bu kez Ayasofya Camii semalarında yankılandı.
Mi'raciye nedir?
Türk edebiyatında Hz. Muhammed'in miraç mucizesini konu alan şiirlere ve bu konuyu işleyen manzum eserlere "mi'raciye" ya da "mi'rac-name" isimleri veriliyor.
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