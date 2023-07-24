Ayasofya mücadelesi tarihe böyle geçti!

İSMAİL KANDEMİR’İN ‘AYASOFYA’ MÜCADELESİ - Ayasofya’nın yeniden cami hüviyetine kavuşmasında hukuki mücadele veren Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesine, 2005 yılında dava açtı. Ancak dava Danıştay tarafından reddedildi. Kandemir, bu karara rağmen yılmadı ve Danıştay’a söz konusu kararın iptali için tekrar başvurdu. Danıştay 10. Dairesi, 2008’de ise Ayasofya Camii’nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek davayı reddetti. Ekim 2018’de AYM, derneğin başvurusunu, “incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez buldu.