2023-07-24 15:41:05 Ayasofya mücadelesi tarihe böyle geçti!
Uzun bir esaretin ardından yeniden asli hüviyetine dönüştürülen Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuştu. Kılınan ilk cuma namazıyla yeniden cami haline getirilen Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açıldı. Kutsal mabet, açılışından bu yana geçen 3 yılda 21 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Ayasofya Camii’nin yeniden özgürleştirilmesi için gerçekleştirilen eylemler, tarih sahnesindeki yerini aldı. İşte ‘Ayasofya Camii’ için verilen mücadelelerden öne çıkanlar...