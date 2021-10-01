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‘Ayasofya’ çıkışı gündem olmuştu! İşte tarih tarih Oğuzhan Asiltürk

2021-10-01 12:01:07
‘Ayasofya’ çıkışı gündem olmuştu! İşte tarih tarih Oğuzhan Asiltürk

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün Ayasofya Cami sözleri damga vurmuştu. Ayasofya Cami'nin ibadete kapatılmasının yasa dışı olduğunu söylemişti. Refah Partisi 5. Büyük Olağan Kongresi Ankara'da yapıldı. Ankara'da yapılan kongrede, Başbakan Necmettin Erbakan, yeniden genel başkan seçildi. (13 Ekim 1996)

#1
Foto - Refah Partisi'nin 14. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da tören düzenlendi. (19 Temmuz 1997) Kaynak: Haber7

Refah Partisi'nin 14. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da tören düzenlendi. (19 Temmuz 1997) Kaynak: Haber7

#2
Foto - Refah Partisi'nin 14. Kuruluş yıldönümünde Oğuzhan Asiltürk konuşma yaptı. (19 Temmuz 1997)

Refah Partisi'nin 14. Kuruluş yıldönümünde Oğuzhan Asiltürk konuşma yaptı. (19 Temmuz 1997)

#3
Foto - Mamak Askeri Mahkemesinde aralarında genel başkan Necmettin Erbakan'ın da yer aldığı Milli Selamet Partisi yöneticileri yargılandı. (24 Nisan 1981)

Mamak Askeri Mahkemesinde aralarında genel başkan Necmettin Erbakan'ın da yer aldığı Milli Selamet Partisi yöneticileri yargılandı. (24 Nisan 1981)

#4
Foto - MSP davası Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No.lu Askeri Mahkemesi'nde başladı. Erbakan ve arkadaşları hâkim karşısında. (24 Nisan 1981)

MSP davası Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No.lu Askeri Mahkemesi'nde başladı. Erbakan ve arkadaşları hâkim karşısında. (24 Nisan 1981)

#5
Foto - Tbmm'de Bütçe Görüşmeleri (10 Mart 1992)

Tbmm'de Bütçe Görüşmeleri (10 Mart 1992)

#6
Foto - Refah Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk. (1 Ocak 1991)

Refah Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk. (1 Ocak 1991)

#7
Foto - Oğuzhan Asiltürk (9 Şubat 2012)

Oğuzhan Asiltürk (9 Şubat 2012)

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (21 Nisan 2021)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (21 Nisan 2021)

#9
Foto - Resmi ziyaret nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı Namazı’nı Lefkoşa Hala Sultan Camii’nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte kıldı. (20 Temmuz 2021)

Resmi ziyaret nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı Namazı’nı Lefkoşa Hala Sultan Camii’nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte kıldı. (20 Temmuz 2021)

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, sorularını cevaplandırdı. (20 Temmuz 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, sorularını cevaplandırdı. (20 Temmuz 2021)

#11
Foto - (20 Temmuz 2021)

(20 Temmuz 2021)

#12
Foto - Asiltürk (sağ 2), Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Süleyman Arif Emre'nin 11 Mayıs 1973'te düzenlediği basın toplantısında yer aldı.

Asiltürk (sağ 2), Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Süleyman Arif Emre'nin 11 Mayıs 1973'te düzenlediği basın toplantısında yer aldı.

#13
Foto - Asiltürk (2. sıra solda), 10 Kasım 1973'te Atatürk'ün 35. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törende AP Genel Başkanı Süleyman Demirel (önde solda), MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu (önde sol 2), İsmet Sezgin (önde sağ 2), MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş (önde sağda), MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan (2. sıra sol 2) da katıldı.

Asiltürk (2. sıra solda), 10 Kasım 1973'te Atatürk'ün 35. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törende AP Genel Başkanı Süleyman Demirel (önde solda), MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu (önde sol 2), İsmet Sezgin (önde sağ 2), MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş (önde sağda), MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan (2. sıra sol 2) da katıldı.

#14
Foto - 1974 yılında dönemin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk.(Arşiv)

1974 yılında dönemin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk.(Arşiv)

#15
Foto - Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk, 2 Şubat 1974'te Türkiye İdareciler Derneği 10. Genel Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk, 2 Şubat 1974'te Türkiye İdareciler Derneği 10. Genel Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

#16
Foto - Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit (solda), 4 Şubat 1974'te dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk'ü ziyaret etti.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit (solda), 4 Şubat 1974'te dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk'ü ziyaret etti.

#17
Foto - Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk, 28 Şubat 1974'te Gençlik ve Spor Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete (solda) ile incelemelerde bulundu.

Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk, 28 Şubat 1974'te Gençlik ve Spor Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete (solda) ile incelemelerde bulundu.

#18
Foto - Asiltürk, 5 Mayıs 1974'te Milli Selamet Partisi (MSP) Ankara İl Kongresi'ne katılarak Genel Başkan Necmettin Erbakan ile görüştü.

Asiltürk, 5 Mayıs 1974'te Milli Selamet Partisi (MSP) Ankara İl Kongresi'ne katılarak Genel Başkan Necmettin Erbakan ile görüştü.

#19
Foto - Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ile 20 Mart 1976'da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun'u ziyaret etti.

Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ile 20 Mart 1976'da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun'u ziyaret etti.

#20
Foto - Dönemin Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 13 Temmuz 1977'de parti Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk ile birlikte.

Dönemin Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 13 Temmuz 1977'de parti Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk ile birlikte.

#21
Foto - Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Asiltürk (sağ 2), 28 Temmuz 1977'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Asiltürk (sağ 2), 28 Temmuz 1977'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

#22
Foto - Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Asiltürk, 1 Ekim 1977'de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan (ortada) ile Yozgat'ta çimento fabrikasının açılış törenine katıldı.

Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Asiltürk, 1 Ekim 1977'de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan (ortada) ile Yozgat'ta çimento fabrikasının açılış törenine katıldı.

#23
Foto - Asiltürk, 24 Haziran 1978'de Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Erbakan ile partisince Antalya'da düzenlenen mitinge katıldı.

Asiltürk, 24 Haziran 1978'de Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Erbakan ile partisince Antalya'da düzenlenen mitinge katıldı.

#24
Foto - Asiltürk, 24 Nisan 1981'de laikliğe aykırı davranmak suçundan Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 33 arkadaşıyla birlikte Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu askeri Mahkemesi'nce yargılanmaya başladılar.

Asiltürk, 24 Nisan 1981'de laikliğe aykırı davranmak suçundan Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 33 arkadaşıyla birlikte Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu askeri Mahkemesi'nce yargılanmaya başladılar.

#25
Foto - Fazilet Partisi Malatya Milletvekili Asiltürk, 18 Nisan 1999'da TBMM 21. Dönem Milletvekili olarak yemin etti.

Fazilet Partisi Malatya Milletvekili Asiltürk, 18 Nisan 1999'da TBMM 21. Dönem Milletvekili olarak yemin etti.

#26
Foto - Fazilet Partisi (FP) Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Asiltürk, 28 Aralık 2000'de Ankara'da partililerle bayramlaştı.

Fazilet Partisi (FP) Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Asiltürk, 28 Aralık 2000'de Ankara'da partililerle bayramlaştı.

#27
Foto - Saadet Partisi Yöneticilerinden Asiltürk, 11 Kasım 2012'de İslam Dayanışma Konseyi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlediği Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nda konuşma yaptı.

Saadet Partisi Yöneticilerinden Asiltürk, 11 Kasım 2012'de İslam Dayanışma Konseyi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlediği Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nda konuşma yaptı.

#28
Foto - Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Asiltürk, 17 Nisan 2011'de partisinin milletvekili seçimlerindeki Ankara adaylarını tanıttı.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Asiltürk, 17 Nisan 2011'de partisinin milletvekili seçimlerindeki Ankara adaylarını tanıttı.

#29
Foto - Asiltürk, 27 Şubat 2011'de dönemin Saadet Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın vefatı üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taziye ziyaretini Fatih Erbakan (solda) ile birlikte kabul etti.

Asiltürk, 27 Şubat 2011'de dönemin Saadet Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın vefatı üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taziye ziyaretini Fatih Erbakan (solda) ile birlikte kabul etti.

#30
Foto - Dönemin Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Asiltürk (sağda) ve Ahmet Tekdal (solda), Genel Başkan Necmettin Erbakan ile partisinin genel idare kurulu toplantısına katıldı.

Dönemin Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Asiltürk (sağda) ve Ahmet Tekdal (solda), Genel Başkan Necmettin Erbakan ile partisinin genel idare kurulu toplantısına katıldı.

#31
Foto - Asiltürk, 2 Mart 2014'te eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın üçüncü ölüm yılı etkinlikleri kapsamında

Asiltürk, 2 Mart 2014'te eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın üçüncü ölüm yılı etkinlikleri kapsamında "Erbakan'ı Anlamak" başlığıyla "2. Uluslararası Erbakan Sempozyumu"nda konuşma yaptı.

#32
Foto - Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Asiltürk, 17 eylül 2015'te Saadet Partisi Genel Merkezinde AK Parti ile seçim iş birliği görüşmeleri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Asiltürk, 17 eylül 2015'te Saadet Partisi Genel Merkezinde AK Parti ile seçim iş birliği görüşmeleri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

#33
Foto - Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Asiltürk (sağda), 4 Ekim 2015'te Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak (solda) ile partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Asiltürk (sağda), 4 Ekim 2015'te Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak (solda) ile partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.

#34
Foto - Asiltürk, 28 Şubat 2021'de Saadet Partisi tarafından merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla

Asiltürk, 28 Şubat 2021'de Saadet Partisi tarafından merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla "Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı"nda konuşma yaptı.

#35
Foto - Asiltürk'ün dikkat çeken anları

Asiltürk'ün dikkat çeken anları

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