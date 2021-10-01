2021-10-01 12:01:07 ‘Ayasofya’ çıkışı gündem olmuştu! İşte tarih tarih Oğuzhan Asiltürk
Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün Ayasofya Cami sözleri damga vurmuştu. Ayasofya Cami'nin ibadete kapatılmasının yasa dışı olduğunu söylemişti. Refah Partisi 5. Büyük Olağan Kongresi Ankara'da yapıldı. Ankara'da yapılan kongrede, Başbakan Necmettin Erbakan, yeniden genel başkan seçildi. (13 Ekim 1996)