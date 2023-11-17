Ayasofya Camii ile ilgili flaş gelişme! Vatandaşlar bayram edecek...

Turistler için girişlerin ücretli olacak olmasını da memnuniyetle karşılayan Yıldız, şöyle devam etti: "Daha önceki senelerde geldiğimizde çok yoğundu. Bayağı yani saatlerce burada bekledik çocuklarla falan. Çok şükür girmek nasip oldu, girdik, gördük. Çok hoş bir duygu. Yapanlardan da Allah razı olsun tabii. Camiye çevirenlerden, vesile olanlardan da Allah razı olsun. İbadetimizi yaptık çıktık, güzel bir duygu." Gönül Köse, Topkapı Sarayı'nı ziyarete geldiklerini belirterek, "Ayasofya Camii'ne daha önce gelmiştik. Namaz kılmak için geldiğimizde özellikle Sultanahmet'e ya da Ayasofya'ya geliyorum. O kuyruk kalkacağı için bizim için güzel oldu." dedi.