Avukat bakın duruşmaya nasıl girdi!

Tayfun Budak, kızı Asel Dora ile eşiyle birlikte ilgilendiklerini, kayınvalidesinin de zaman zaman kendilerine destek olduğunu anlatarak, "O gün kayınvalidem şehir dışındaydı, eşimin de acilen iş yerinde bir toplantıya gitmesi gerekti. Baba olarak sorumluluğu aldım ve çocuğumu önce ofise, ardından da adliyeye getirdim. Adliyede duruşmalara beraber gittik. O da hiç yaramazlık yapmadan duruşmaları dinledi" dedi.