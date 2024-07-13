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Yaşam
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Avukat bakın duruşmaya nasıl girdi!

2024-07-13 22:32:19
Avukat bakın duruşmaya nasıl girdi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Tayfun Budak, duruşmalara 11 aylık kızı Asel Dora ile katıldı.

#1
Foto - Avukat bakın duruşmaya nasıl girdi!

Avukat Tayfun Budak, geçtiğimiz günlerde işletmeci eşi Burcu Budak'ın toplantısı olması sebebiyle kızı Asel Dora'yı yanına aldı. Asel Dora ile birlikte önce ofisine, ardından da Gebze Adliyesi'ne giden Budak, duruşmalara da kızıyla katıldı.

#2
Foto - Avukat bakın duruşmaya nasıl girdi!

Asel Dora'yı bebek kangurusuna saran Budak, bir yandan adliyedeki işlerini halletti, diğer yandan kızıyla ilgilendi. Babasına zorluk çıkartmayan Asel Dora da duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında meraklı gözlerle olup biteni izledi.

#3
Foto - Avukat bakın duruşmaya nasıl girdi!

Budak'ı kızı ile birlikte gören adliye personeli ve vatandaşların yüzlerinde ise tebessüm oluştu.

#4
Foto - Avukat bakın duruşmaya nasıl girdi!

Tayfun Budak, kızı Asel Dora ile eşiyle birlikte ilgilendiklerini, kayınvalidesinin de zaman zaman kendilerine destek olduğunu anlatarak, "O gün kayınvalidem şehir dışındaydı, eşimin de acilen iş yerinde bir toplantıya gitmesi gerekti. Baba olarak sorumluluğu aldım ve çocuğumu önce ofise, ardından da adliyeye getirdim. Adliyede duruşmalara beraber gittik. O da hiç yaramazlık yapmadan duruşmaları dinledi" dedi.

#5
Foto - Avukat bakın duruşmaya nasıl girdi!

Kızını görenlerin yüzlerinde tebessüm oluştuğunu ifade eden Budak, "Herkes çok olumlu karşıladı. Hakim, katip, mübaşir hepsi Asel Dora ile ilgilendi. Bana yardımcı olmaya çalıştılar. Günümüz güzel ve uyumlu geçti" diye konuştu. Avukat Budak, kızının öncelikle iyi bir insan olmasını istediğini de belirterek, "Küçük de olsa adliyenin tozlu merdivenlerinde dolaştı, adliyenin tozunu yuttu. Hukuk adına, insanlık adına güzel bir geleceği olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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