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Hayat-Aktüel
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Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! Sipariş yağıyor

2022-08-20 10:56:30
Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! Sipariş yağıyor

Rusya'nın doğal gaz kısıtlamaları nedeniyle zor duruma düşen Avrupa ülkeleri, ısınmayı Türk firmalarının ürettiği odun ve kömür sobalarıyla giderecek. Türk üreticiler, soba taleplerine yetişmekte zorluk yaşıyor.

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Foto - Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! Sipariş yağıyor

Rusya ile Ukrayna savaşı Avrupa'da dengeleri değiştirirken, Rusya'nın doğalgaz yaptırımları Avrupalıları odun ve kömür sobalarına yönlendirdi.

#2
Foto - Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! Sipariş yağıyor

Kışa hazırlanan Avrupa, ısınmak için Türk firmalarının ürettiği sobaları rağbet göstermeye başladı.

#3
Foto - Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! Sipariş yağıyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, Bursa'da da soba üreticileri, Avrupa'nın taleplerini karşılamaya çalışıyor.

#4
Foto - Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! Sipariş yağıyor

Siparişlerin yüzde 40 arttığını belirten Eforısı sahibi Mahmut Tüzlen, "Eskiden iç piyasaya ve Afganistan'a çok yoğun bir şekilde soba üretimi yapıyorduk. Ancak Afganistan'daki karışıklıktan dolayı oraya siparişlerimiz bitme noktasına geldi. Şimdi ise, Avrupa'ya sipariş almaya başladık. Almanya'dan gelen siparişler ise, kovalı değil, tuğlalı kuzine sobalar oluyor. Bizler üretimlerimizi ona göre yapıyoruz. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Yüzde 40 artan siparişlerimiz ilerleyen günlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Biz sadece Almanya'ya gönderiyoruz. Ancak internet üzerinden Belçika gibi yakın ülkelere de gönderildiğini öğrendik. Kışın siparişlerin daha da artacağını düşünüyoruz. Tahminim bizim bu sene üreteceğimiz sobaların yüzde 80'ini Avrupa'ya göndeririz" dedi.

#5
Foto - Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! Sipariş yağıyor

Önceki senelerde bu aylarda iç piyasanın talebine yetişemediklerini belirten Tüzlen, "Ancak artık iç piyasa odun veya kömür sobasından uzak duruyor. Bizde çalışmalarımızı ona göre yaptık. Eğer Avrupa siparişleri artarsa, biz de ona göre çalışma planlarımızı değiştirip istihdamı arttırabiliriz. Aldığımız siparişleri, 15 gün içerisinde teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

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