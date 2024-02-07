2024-02-07 15:42:17 Avrupalı çiftçiler Brüksel’de eylemde!
Belçika’da öfkeli çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu ablukaya aldı.
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Belçika’da öfkeli çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu ablukaya aldı.
Fransa çiftçi sendikaları tarafından bir araya getirilen onlarca traktör, parlamento önünde taleplerinin karşılanmasını istedi.
Çiftçiler, Avrupa’nın kuralları nedeniyle ürünlerini pahalıya mal ediyor.
İthal ürünler bu kurallara bağlı olmadığı için daha ucuza mal oluyor. Çiftçi sendikaları şimdi Avrupalı liderlerin karşısına çıkmak istiyor.
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