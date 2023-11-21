Avrupa’dan önce Türkiye’de! Bir Çinli marka daha ülkemize giriş yapıyor!

2022 yılında 150 bin adet elektrikli araç satışına ulaşarak Dünya çapındaki elektrikli araç üreticileri arasında kendine ilk 10’da yer bulan Hozon Neta, 2024 yılında gireceği Avrupa pazarından önce Türkiye’de satışa sunuluyor. Güvenlik ve tasarım özellikleri, teknoloji ve donanım seviyesi, yüksek kalite standartlarıyla iddialı yeni nesil otomobiller geliştiren Neta, ilk etapta kompakt SUV modeli olan ve tamamen yeni bir elektrikli araç platformu üzerinde inşa edilen Neta U modeliyle Türkiye’de aralık ayında yollara çıkacak. Kompakt SUV modeli Neta U, Dünya’nın en iyi batarya üreticilerinden CATL batarya ile şehir içi 420 kilometre sürüş menzili (WLTP) sunarken, 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor. V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek kamp, doğal afet gibi durumlarda farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV’da, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, kaliteli materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Birçok pasif ve aktif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U’nun C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı açıklanıyor. Neta U’nun ardından gelecek Neta GT ise 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede çıkabilen safkan bir elektrikli coupe olarak 2024 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. Yine aynı dönemde satışa çıkması beklenen Neta AYA ise küçük ailelerin gündelik hayatını kolaylaştıracak B segmenti bir SUV olarak konumlandırılıyor. L4+ otonom sürüş desteği, fütüristik tasarım öğeleri, 21 hoparlörlü ses sistemi gibi birçok özellikle donatılan hiper sedan modeli Neta S ise 2025 yılında ürün gamına dahil olacak. Bu modelin 0’dan 100 km/s hızlanma verisi ise sadece 3,9 saniye olarak belirtiliyor. Kayak sporundaki “carving” kelimesinden ilham alarak Hollanda’da 1994 yılında serüvenine başlayan Carver markası da GRS Automobility’nin önümüzdeki ay itibarıyla Türkiye’de satışa sunmaya başlayacağı bir diğer marka olarak öne çıkıyor. Şehir içi yolculukları pratik hale getiren Carver, kompakt boyutları ve 1+1 oturma düzeniyle eğlenceli, akıllı ve ekonomik seyahat çözümleri sunuyor. Carver’ı rakiplerinden ayıran en büyük unsur ise Dynamic Vehicle Control sistemi sayesinde Tıpkı motosikletlerde olduğu gibi virajlarda belli bir açıda yana yatabilmesi ve böylelikle çok daha güvenli ve stabil bir sürüş deneyimi sağlaması oluyor.