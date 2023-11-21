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Otomotiv
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Avrupa’dan önce Türkiye’de! Bir Çinli marka daha ülkemize giriş yapıyor!

2023-11-21 16:58:08
Avrupa’dan önce Türkiye’de! Bir Çinli marka daha ülkemize giriş yapıyor!

Bir asırlık köklü geçmişe sahip Gürses Grup, mobilite kavramını değiştirecek adımlarla Türkiye otomotiv pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Gürses Grup çatısı altında yer alan mobilite şirketi GRS Automobility, ilk etapta yepyeni iki farklı markayla yolculuğa çıkıyor.

#1
Foto - Avrupa’dan önce Türkiye’de! Bir Çinli marka daha ülkemize giriş yapıyor!

Global çapta lider elektrikli araç üreticileri arasında yer alan ve 2024 yılında Avrupa pazarına giriş yapmayı hedefleyen, Çin’in en büyük otomobil markalarından Hozon Neta, GRS Automobility çatısı altında temsil edilirken; ilk olarak yüzde yüz elektrikli kompakt SUV modeli Neta U ile Avrupa’dan önce Türkiye yollarıyla buluşuyor. 9 bin kişilik istihdama, küresel standartların üzerinde AR-GE tesislerine, 200’den fazla patente sahip olan ve yıllık 150 bin adet elektrikli araç satışıyla Dünya’daki elektrikli araç üreticileri arasında ilk 10’da yer alan Neta’nın yanı sıra GRS Automobility’nin bir diğer yenilikçi markası Hollandalı Carver ise mikromobilite dünyasına iddialı bir giriş yapıyor.

#2
Foto - Avrupa’dan önce Türkiye’de! Bir Çinli marka daha ülkemize giriş yapıyor!

Ülkemiz otomotiv pazarına hareket kazandıracak yeni nesil mobilite şirketi GRS Automobility, Çin’in en hızlı gelişim gösteren elektrikli otomobil markası Hozon Neta ve Hollandalı mikromobilite uzmanı Carver markalarını Türkiye yollarıyla buluşturuyor. Aralık ayında satışa çıkacak Neta ve Carver’a ilişkin görüş ve hedeflerini paylaşan GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, “Mobilite kavramını uçtan uca yenilikçi çözümlerle yeniden ele almayı, ülkemiz otomotiv pazarını geliştirerek daha dinamik bir hale getirmeyi, bu sayede katma değer sağlamayı ve dönüştürmeyi hedefliyoruz. Hozon Neta ve Carver markaları oluşturacağımız değer zincirindeki yeni iki halka olacak. Pazara giriş yapan birçok yeni markanın aksine satış adetlerinden ziyade kullanıcıların sevdiği markaları temsil etme motivasyonu üzerinde duruyoruz. Aidiyet duygusu yaratmak ve tüketicileri mutlu etmek, her alanda yanlarında olmak bizler için pazar payından, satış adetlerinden çok daha kıymetli. 2030 yılında Türkiye’deki mobilite şirketleri arasında ilk 3’te yer almak vizyonumuzun genel çerçevesini oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Avrupa’dan önce Türkiye’de! Bir Çinli marka daha ülkemize giriş yapıyor!

2022 yılında 150 bin adet elektrikli araç satışına ulaşarak Dünya çapındaki elektrikli araç üreticileri arasında kendine ilk 10’da yer bulan Hozon Neta, 2024 yılında gireceği Avrupa pazarından önce Türkiye’de satışa sunuluyor. Güvenlik ve tasarım özellikleri, teknoloji ve donanım seviyesi, yüksek kalite standartlarıyla iddialı yeni nesil otomobiller geliştiren Neta, ilk etapta kompakt SUV modeli olan ve tamamen yeni bir elektrikli araç platformu üzerinde inşa edilen Neta U modeliyle Türkiye’de aralık ayında yollara çıkacak. Kompakt SUV modeli Neta U, Dünya’nın en iyi batarya üreticilerinden CATL batarya ile şehir içi 420 kilometre sürüş menzili (WLTP) sunarken, 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor. V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek kamp, doğal afet gibi durumlarda farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV’da, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, kaliteli materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Birçok pasif ve aktif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U’nun C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı açıklanıyor. Neta U’nun ardından gelecek Neta GT ise 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede çıkabilen safkan bir elektrikli coupe olarak 2024 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. Yine aynı dönemde satışa çıkması beklenen Neta AYA ise küçük ailelerin gündelik hayatını kolaylaştıracak B segmenti bir SUV olarak konumlandırılıyor. L4+ otonom sürüş desteği, fütüristik tasarım öğeleri, 21 hoparlörlü ses sistemi gibi birçok özellikle donatılan hiper sedan modeli Neta S ise 2025 yılında ürün gamına dahil olacak. Bu modelin 0’dan 100 km/s hızlanma verisi ise sadece 3,9 saniye olarak belirtiliyor. Kayak sporundaki “carving” kelimesinden ilham alarak Hollanda’da 1994 yılında serüvenine başlayan Carver markası da GRS Automobility’nin önümüzdeki ay itibarıyla Türkiye’de satışa sunmaya başlayacağı bir diğer marka olarak öne çıkıyor. Şehir içi yolculukları pratik hale getiren Carver, kompakt boyutları ve 1+1 oturma düzeniyle eğlenceli, akıllı ve ekonomik seyahat çözümleri sunuyor. Carver’ı rakiplerinden ayıran en büyük unsur ise Dynamic Vehicle Control sistemi sayesinde Tıpkı motosikletlerde olduğu gibi virajlarda belli bir açıda yana yatabilmesi ve böylelikle çok daha güvenli ve stabil bir sürüş deneyimi sağlaması oluyor.

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