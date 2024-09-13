Avrupa'daki okullarda telefon yasakları hızla yayılıyor

Öğrencilerin akıllı telefonları sadece ilgili derslerde öğretim amaçlı ya da sağlık nedenleri ile fiziksel engeller gibi istisnai durumlarda kullanmasına izin verilecek.BelçikaHollanda'dan kısa süre önce Belçika'da da Fransızca eğitim veren okulların bağlı olduğu Valonya-Brüksel Eğitim Ağı (WBE) benzer bir karar aldı.Fransızca eğitim veren 373 okulda, 26 Ağustos'ta başlayan 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklandı. Öncesinde tüm okullar kendi kurallarını uyguluyordu. Buna göre bazı okullar, her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken bazıları ise esneklik gösteriyordu.WBE kararını, öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaşmalarını ve bunların, giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurması olarak gerekçelendirdi.