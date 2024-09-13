Avrupa'daki okullarda telefon yasakları hızla yayılıyor

"Cep telefonları çantada" sloganıyla başlatılan uygulamanın, telefon kullanımının öğrenme sürecini ve konsantrasyonu olumsuz etkilemesi nedeniyle başlatıldığı bildirildi.FransaFransa'da 200 kadar orta dereceli okulda öğrencilerin telefonlarını dolaplarına kilitlemesini öngören bir pilot uygulama başlatılacak. Eğitim Bakanlığı, uygulamanın başarılı olması halinde yasağı 2025'te ülke geneline yaymayı hedefliyor.İrlanda'da 16 yaş altı öğrencilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması seçeneği tartışılıyor.Diğer ülkelerAlmanya, Polonya, Danimarka, Portekiz, Hırvatistan'da da okullar kendi uygulamalarına sahip. Ancak bu ülkelerde, okullar kendi tesislerinde telefon kullanımını sınırlamak için önlemler alıyor. Örneğin Danimarka'da okulların yaklaşık yüzde 90'ının cep telefonu kullanımını yasakladığı biliniyor.