2024-05-02 10:57:53 Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden ve bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda performansıyla göz dolduran oyunculara ilgiler devam ediyor. Sacha Boey'in Bayern Münih'e rekor transferi sonrası bir yıldız için daha bombayı patlattılar. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu da Boey'in yanına gidiyor. İşte rekor bonservis ve o takım...