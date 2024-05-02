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Spor
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Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

2024-05-02 10:57:53
Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden ve bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda performansıyla göz dolduran oyunculara ilgiler devam ediyor. Sacha Boey'in Bayern Münih'e rekor transferi sonrası bir yıldız için daha bombayı patlattılar. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu da Boey'in yanına gidiyor. İşte rekor bonservis ve o takım...

#1
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden ve bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Sarı kırmızılılarda performansıyla göz dolduran oyunculara ilgiler devam ediyor.

#3
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Sacha Boey'in Bayern Münih'e rekor transferi sonrası bir yıldız için daha bombayı patlattılar.

#4
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu da Boey'in yanına gidiyor. İşte rekor bonservis ve o takım...

#5
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Galatasaray'da nereye koysan oynayan ve teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz'ın başarısının arkasındaki nedenlerden biri de yaptığı özel çalışmalar...

#6
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Özellikle bu sezon formunu ciddi şekilde artıran 23 yaşındaki oyuncu, ocak ayında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in izinden gidiyor.

#7
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Fransız sağ bek, Florya'daki idmanların dışında özel performans antrenörü ile yaptığı çalışmaların ödülünü Bundesliga devine giderek almıştı.

#8
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Boey'in bireysel hocasıyla uzun süredir çalışan Barış Alper, ayrıca Almanya'daki uzmanlardan fiziksel durumuyla ilgili sürekli rapor alıyor.

#9
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Eksiklerini uzman desteğiyle kapatan genç futbolcu, 6 gol-8 asistle sezona damgasını vurdu.

#10
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Takımın vazgeçilmezi olan milli oyuncuyu, yönetim de ödüllendirdi ve 16 milyon TL yazan garanti ücretine zam yaptı. Galatasaraylı yıldızın, sözleşmesinde serbest kalma maddesinin ise olmadığı ortaya çıktı. EURO 2024'te boy gösterecek Barış Alper'e teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

#11
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Sarı-kırmızılılar, 2000 doğumlu oyuncuya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor. Eski kulübü Keçiörengücü sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkına sahip olduğu için yönetim, 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflerde pazarlığa oturmayacak.

#12
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Bu sezon 7 kez sol, 6 kez sağ bekte, 9 defa sol, 26 asıl mevkisi sağ kanatta, 3 defa da santrforda ilk 11'de sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, zaman zaman da yaşanan sakatlıklar nedeniyle mücadeleler sırasında bölgesini değiştirmişti

#13
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Stefan Kuntz döneminde A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak, çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attıKoçak, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.

#14
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Koçak, Bundesliga'nın güçlü takımlarından Eintracht Frankfurt'un Barış Alper ile ilgilendiğini söyledi.

#15
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

"Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkilerde onu oynattık. Orijinal mevkisi olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor. Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum."

#16
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

"Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu... Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir futbolcu."

#17
Foto - Avrupa’da herkes o ismin peşinde… Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un sürekli olarak şans verdiği bir isim haline dönüşen 23 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 maç kaçırdı. Sabah'a göre; Sivasspor'la oynanan lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Barış Alper, bu sezon 51 maçta süre buldu.

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