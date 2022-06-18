Avrupa'da benzeri görülmemiş sıcaklıklar! Fransa adeta kavruluyor

Birleşmiş Milletlere bağlı DMO erken gelen hava sıcaklıklarının nedeni hakkında yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika'dan 'alışılmadık derecede erken ve yoğun bir sıcak hava dalgasının' Avrupa'ya yayılacağını ifade etti. DMO'nun açıklamasında bu sıcak hava dalgasının, Azor adaları ve Madeira arasındaki Atlantik alçak basınç sistemi tarafından beslendiği ve batı Avrupa'da sıcak havanın yükselmesini desteklediği ifade edildi. DMO, Avrupa'nın birçok bölümlerinde 'kuraklığın' sıcak havayla birlikte etkili olacağı belirtilerek "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, ısı dalgaları daha erken başlıyor ve ısıyı tutan sera gazlarının rekor yoğunlukları nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geliyor. Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür" açıklamasını yaptı.