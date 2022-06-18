2022-06-18 14:17:59 Avrupa'da benzeri görülmemiş sıcaklıklar! Fransa adeta kavruluyor
Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO), Kuzey Afrika'dan gelen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının Avrupa'da etkili olmaya başladığını duyurdu. Fransa meteoroloji yetkilileri, bu hafta sonu 42 derece üstü hava sıcaklığı uyarısı yapıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO), Kuzey Afrika'dan gelen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının Avrupa'da etkili olmaya başladığını duyurdu. Fransa meteoroloji yetkilileri, bu hafta sonu 42 derece üstü hava sıcaklığı uyarısı yaparken DMO, Avrupa'da sıcaklıkların mevsim normallerinden '10 derece yüksek' olacağını vurgulayarak "Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür" dedi. Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, DHA'ya açıklama yaparak Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Türkiye'de etkili olmayacağını ifade etti.