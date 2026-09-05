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ABD Büyükelçisi Huckabee: İsrailli yerleşimcilerin saldırıları terör suçudur!

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ABD Büyükelçisi Huckabee: İsrailli yerleşimcilerin saldırıları terör suçudur!

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarını “terörizm” olarak nitelendirirken, şiddet olaylarına karışanların çok küçük bir azınlık olduğunu savundu.

#1
Foto - ABD Büyükelçisi Huckabee: İsrailli yerleşimcilerin saldırıları terör suçudur!

Tel Aviv yönetimine ve işgal altındaki Batı Yaka'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle bilinen ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Batı Yaka'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde yaşayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etti. ABD vatandaşı Filistinlilerin Batı Yaka'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle yaşadığı zorlukları dinleyen Büyükelçi, sonrasında burada basın açıklaması yaptı.

#2
Foto - ABD Büyükelçisi Huckabee: İsrailli yerleşimcilerin saldırıları terör suçudur!

Huckabee, açıklamasında, "İnsanlar kendi evlerinde rahatsız edildiğinde, çocukların kendi bahçelerinde oynamaları engellendiğinde ve başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir." ifadelerini kullandı. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak tanımlayan Huckabee, bunu yapan İsraillilerin ise burada yaşayanlara oranla çok küçük bir azınlığı temsil ettiğini savundu. Huckabee, "ABD'nin mesajı, 'bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu ve İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğu bulunduğu' yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir." dedi.

#3
Foto - ABD Büyükelçisi Huckabee: İsrailli yerleşimcilerin saldırıları terör suçudur!

HUCKABEE, BATI YAKA’NIN "C BÖLGESİNDEKİ" YASA DIŞI YERLEŞİMLERİ SAVUNMUŞTU: The Jerusalem Post’a konuşan Huckabee, dün işgal altındaki Batı Yaka’nın “C Bölgesi'nde” gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim birimleri inşa etme hakkı olduğunu iddia etmişti. Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, "son derece barışçıl bir şekilde yaşayan ve çocuklarını iyi vatandaşlar olarak yetiştiren 500 bin İsrailli” olarak niteleyen Huckabee, Filistinlilere saldıranların İsraillilerin çoğunluğunu temsil etmediğini ileri sürmüştü.

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Foto - ABD Büyükelçisi Huckabee: İsrailli yerleşimcilerin saldırıları terör suçudur!

Dünya genelinde antisemitizmin artması nedeniyle daha fazla Yahudi'nin İsrail’e göç edeceği tahmininde bulunan Huckabee, yeni gelecek toplulukların bir bölümünün "Batı Yaka’ya yerleştirilmesinin mantıklı olduğunu" öne sürmüştü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM), dün İsrail'in işgali altındaki Batı Yaka'da 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

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