ABD Büyükelçisi Huckabee: İsrailli yerleşimcilerin saldırıları terör suçudur!

Huckabee, açıklamasında, "İnsanlar kendi evlerinde rahatsız edildiğinde, çocukların kendi bahçelerinde oynamaları engellendiğinde ve başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir." ifadelerini kullandı. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak tanımlayan Huckabee, bunu yapan İsraillilerin ise burada yaşayanlara oranla çok küçük bir azınlığı temsil ettiğini savundu. Huckabee, "ABD'nin mesajı, 'bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu ve İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğu bulunduğu' yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir." dedi.