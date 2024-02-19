Avrupa ve Amerika Türkiye'deki bu böcekleri takip ediyor! Müthiş özellik

ÇALIŞMALAR SAYESİNDE 20 VAKA AYDINLATILDI -

Böceklerin sadece yer ve zaman değil, cesedin bir yerden bir yere taşınıp taşınmadığı konusunda da ipuçları verdiğini belirten Açıkgöz, "Ceset şehirde öldürülmüş ormanlık alana atılmışsa hem şehrin sineği hem de ormanlık alanın sineği üzerinde bulunuyor. Bu bize olayın öncesini veriyor." diye konuştu.