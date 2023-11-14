Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı

Uzay sondası, tozların arasından bakmak ve galaksinin kütlesine hakim olan birçok soğuk ve düşük kütleli yıldızdan gelen ışığı ölçmek için yakın kızılötesi cihazını kullandı. Dördüncü çekim, Yay takımyıldızında yaklaşık 1,6 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan ve onu Samanyolu'nun en yakın komşularından biri yapan bir cüce galaksiyi gösteriyor. NGC 6822 olarak adlandırılan bu yıldızın 1884 yılında keşfedildiği ve çapının yaklaşık 7 bin ışık yılı olduğu biliniyor. Cüce galaksiler birkaç milyar yıldızdan oluşan küçük galaksilerdir, ancak NGC 6822 aynı zamanda şekli nedeniyle 'düzensiz' olarak da tanımlanmaktadır. Son olarak, NGC 6397 adı verilen küresel bir küme, gece gökyüzünde inanılmaz bir ateşböcekleri kümesi veya bir 'mücevher kutusunun' içindekiler gibi sayısız parlak yıldızı gösteriyor. Küresel kümeler, yer çekiminin etkisiyle bir arada tutulan yüz binlerce yıldızdan oluşan koleksiyonlardır ve yıldızların en yüksek konsantrasyonu merkezlerine doğrudur. NGC 6397 yaklaşık 400 bin yıldız içerir, ancak bazı küresel kümelerde bir milyon yıldız bulunur. Yukarıdaki muhteşem çekimde, NGC 6397 kümesinin, kendilerini parlatan hidrojen yakıtlarını tükettikleri için ömürlerinin sonuna yaklaşan mavi yıldızları dikkat çekiyor. Şimdi çekirdeklerinde helyumu enerjiye dönüştürüyorlar, helyum daha yüksek sıcaklıkta kaynaşıyor ve mavi görünüyor. Bu arada, kırmızımsı parıltı, hidrojen yakıtlarını tüketen ve boyutları genişleyen kırmızı dev yıldızlardan kaynaklanırken, küçük beyaz nesneler arasında Güneşimiz gibi yıldızlar da yer alıyor.