Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı

Yukarıdaki görüntüde, at başının üzerindeki Sigma Orionis adı verilen çok parlak bir yıldızdan gelen UV radyasyonu, at benzeri figürün arkasındaki bulutların hafifçe parlamasına neden oluyor. Bu arada at başının kalın bulutları doğrudan arkasından gelen ışığı engeller ve bu da başın karanlık görünmesine neden olur. ESA, bulutsunun kendisinin büyük ölçüde soğuk moleküler hidrojenden oluştuğunu, bunun çok az ısı yaydığını ve hiç ışık yaymadığını söyledi. İkonik Atbaşı Bulutsusu, bir asırdan fazla bir süre önce keşfedilmesinden bu yana astronomi kitaplarını süsledi, ancak bu onun şimdiye kadarki en iyi fotoğrafı. IC 342 veya Caldwell 5 olarak da bilinen ve yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz 'Gizli Galaksi', yaklaşık 11 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan sarmal bir galaksidir. Adını Samanyolu'ndan gelen toz ve gaz katmanlarının arkasında olmasından alıyor; ancak Euclid teleskobu, gelişmiş hassasiyeti ve optikleri sayesinde öncekilerden daha keskin bir görüntü yakalamayı başardı.