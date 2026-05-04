Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor

Albanese ayrıca İsrail'in Filistin topraklarını bir "silah ve casus yazılım laboratuvarı" gibi kullandığını, burada test edilen teknolojilerin Yunanistan gibi ülkelere satıldığını hatırlatarak, bu ticarete aracılık edenlerin hesap vermesi gerektiğine vurgu yaptı. BM yetkilisi ayrıca uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu’na da değinerek Yunanistan’ın bu ihlallere göz yummasını eleştirdi. Akdeniz’in sadece mülteciler için değil, insan hakları ve uluslararası hukuk için de bir mezarlığa dönüştüğünü belirten Albanese, Yunanistan'ın İsrail'in hukuksuz eylemlerine izin vermesinin Avrupa hukukunun açık bir ihlali olduğunu hatırlattı.