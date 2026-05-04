  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tütün kullanımında ürküten tablo: Türkiye maalesef dünya ikincisi! İstanbullunun imdadına yağmur bereketi yetişti Alternatif ürün kullanıyoruz fakat içinde risk bulundu: Kimse farkında değil ama anında kör ediyor Tahtalı’da su seviyesi kesintisiz her gün yükseldi! İzmir’in barajlarında 30 yıl sonra bir ilk Ünlü oyuncudan bir başarı daha ! Ülkemizi temsil edecek! Çılgınlar gibi Türkiye'den almaya başladılar: Rakam füze gibi fırladı Sabahları içtiğiniz Türk kahvesine 1 kaşık ekleyin! İştahı kapatıp zayıflamanın anahtarını bulun... Fransızlar, enerjideki son gelişmeye şaştı kaldı: Türkiye hepimizi geride bıraktı Son yaptığı hatalar çıldırtmıştı...Günay Güvenç'te yolun sonu! Yerini alacak isim belli oldu
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Yunanistan'ı İsrail konusunda sert ifadeler eleştirdi.

#1
Foto - Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Atina’da gerçekleştirdiği temaslarda Yunan hükümetine ve halkına yönelik uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik "güvenlik kaygılarının" İsrail tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığını belirten Albanese, Atina yönetiminin içine düştüğü stratejik hatayı deşifre etti.

#3
Foto - Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor

"Dünya Uyuduğunda" adlı kitabının tanıtımı için Atina'da bulunan Albanese, Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu askeri ve siyasi yakınlığı eleştirdi. Yunan halkının bakış açısındaki çelişkiye dikkat çeken BM Raportörü, şu ifadeleri kullandı: "Siz, İsrail'i dış düşmanlarınıza veya rakibiniz Türkiye'ye karşı size barış güvencesi versin diye seçtiniz sanıyorsunuz. Bence durum tam tersi, İsrail sizi seçti. Sizin korkularınızı ve güvensizlik hissinizi kendi çıkarları için kullanacaklar, çünkü İsrail'in işleyiş biçimi bu."

#4
Foto - Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor

Albanese ayrıca İsrail'in Filistin topraklarını bir "silah ve casus yazılım laboratuvarı" gibi kullandığını, burada test edilen teknolojilerin Yunanistan gibi ülkelere satıldığını hatırlatarak, bu ticarete aracılık edenlerin hesap vermesi gerektiğine vurgu yaptı. BM yetkilisi ayrıca uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu’na da değinerek Yunanistan’ın bu ihlallere göz yummasını eleştirdi. Akdeniz’in sadece mülteciler için değil, insan hakları ve uluslararası hukuk için de bir mezarlığa dönüştüğünü belirten Albanese, Yunanistan'ın İsrail'in hukuksuz eylemlerine izin vermesinin Avrupa hukukunun açık bir ihlali olduğunu hatırlattı.

#5
Foto - Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor

Atina'da ayrıca Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in düzenlediği günlük basın toplantısında tansiyon yükseldi. Bir gazetecinin, Girit açıklarında faaliyet gösteren dev savaş gemilerine ilişkin sorduğu "Türkiye" temalı soru, sözcüyü köşeye sıkıştırdı.

#6
Foto - Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor

Gazeteci, "Girit açıklarında büyük savaş gemileri faaliyet gösteriyor ve Yunan hükümeti bunu bilmiyor mu? Yarın bunlar Türk gemileri olsaydı, yine de farkına varmaz mıydınız? İstihbarat teşkilatı ne yapıyor?" şeklinde soru yöneltti. Hükümet Sözcüsü Marinakis ise "Bu değerlendirme bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Yunan makamlarının etkinliği ortadadır." demekle yetindi.

#7
Foto - Avrupa ülkesine çok konuşulacak uyarı: Farkında değilsiniz ama İsrail sizi Türkiye'ye karşı kullanıyor

Sözcü Marinakis, gemilerin varlığından hükümetin haberdar olup olmadığına dair net bir teknik cevap veremezken, soruyu soran gazeteciyi "popülist söylemde bulunmakla" suçladı. Güvenlik güçlerine klavye başından saldırmanın kolay olduğunu savunan Marinakis, somut bilgi paylaşmak yerine "Burası bir demokrasi, ancak bu iddialar burada geçerli değildir" diyebildi. Kaynak: Türkiye Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!
Gündem

Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki ABD radarını vurmasından sonra Türkiye’de yağışlarda gözle görülür bir artış yaşanması birçok y..
İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!
Gündem

İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen feci kazada, İBB’ye bağlı İSKİ’nin ihmali gencecik bir mühendisi hayattan kopardı. CHP’nin borazanı S..
İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!
Gündem

İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya ..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!
Dünya

O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 y..
Nisan enflasyonu açıklandı
Ekonomi

Nisan enflasyonu açıklandı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23