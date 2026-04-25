Avrupa ülkesi belasını arıyor: Türkiye Yunanistan'a saldırırsa karşılarında bizi bulur
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün Yunanistan'a düzenlediği ziyaret sırasında tartışmalara neden olan açıklamalarda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan Cuma günü resmi ziyareti kapsamında Atina’da eski Roma Çarşısı’nda bulundu. Ziyaret sırasında, savunma, enerji ve Avrupa politikaları alanlarında Yunanistan ile Fransa arasındaki stratejik iş birliğinin daha da derinleştirilmesini öngören, jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan anlaşmaların yarın imzalanması bekleniyor.
Konuşmasına Avrupa Birliği’nin gücüne ve küresel krizlerin yarattığı zorluklara değinerek başlayan Macron, “Avrupa birlik olduğunda muazzam bir güçtür” dedi.
Macron, “Hava savunma sistemleri sağladık. Rafale savaş uçakları verdik. Körfez ülkelerinin savunmasına ilk günden itibaren katkıda bulunduk. Avrupa’da hep birlikte olduğumuzda son derece önemli bir güç oluşturuyoruz. NATO’nun güçlü destekçileriyiz. Yunanistan ile Fransa arasındaki ilişkileri de önemli ölçüde geliştirdik” ifadelerini kullandı.
Avrupa’nın bugün kendi tarihî anını yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise Macron şu yanıtı verdi: “Bu an gerçekten Avrupa’nın anı olabilir. Dünyadaki herkes küresel bir düzensizliğin hâkim olduğunu görüyor. Dünyanın birinci gücü ABD’dir. ABD önemli bir müttefik olabilir, ancak bazı ülkeler bundan artık tam emin değil. Peki Avrupa Birliği bugün nerede duruyor? Avrupa, güvenilirlik ve öngörülebilirlik alanıdır; bu da son derece değerlidir. Ortaklarımız olduğunda onların yanında duruyoruz.”
Macron’un, Yunanistan’ın Türkiye tarafından tehdit edilmesi durumunda ne olacağına ilişkin soruya verdiği yanıt tepki çekti. Paris ile Atina arasındaki stratejik ortaklığa ilişkin soruya Macron küstah bir mesaj verdi: “Burada olacağız. 2021’de yaptıklarımızı ve Kıbrıs’ta (Güney) attığımız adımları hatırlayın. Bizim için dostluğun ve ittifakın tanımı budur: ‘Yunanistan-Fransa ittifakı.’ Egemenliğiniz tehdit edilirse, gerekeni yapın; biz sizin yanınızda olacağız.”
Macron, Avrupa’nın önündeki asıl sınamanın jeopolitik güç inşa etmek olduğunu söyledi. “Son on yılda başardıklarımıza bakın. İç savaşlarla yoğrulmuş bir kıtadan barış ve refah kıtasına dönüştük. Bunu küçümsememeliyiz. Avrupa yavaş ve karmaşık olabilir, ancak Birliğimiz içinde barışı koruduk. Ortak pazarı kurduk. Şimdi ise jeopolitik varlık ve jeopolitik güç oluşturma zamanı. Asıl mesele budur.”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin hem Çin’e hem de ABD’ye aşırı derecede bağımlı olduğunu belirterek, bu durumun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
“Çin ve ABD’ye aşırı bağımlılıklarımız var; bunları çeşitlendirmeliyiz. Çin ile bir kopuş sürecine girmemeliyiz, çünkü bu durumda ABD’ye daha fazla bağımlı hale geliriz. Önümüzdeki on yıllık süreçte kademeli bir yeniden konumlanmaya gitmeliyiz” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23