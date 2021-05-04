Avrupa mutfağı kurtlanıyor

Koronavirüs pandemisinin alameti farikası olduğu değişen toplumsal yaşam 'kurtlanıyor'. Fırınlar, un fabrikaları, un değirmenlerinde rastlanan ve unla beslenen bir böcek türü olan un kurdunun 'geleceğin besini mi olacağını' sorduran bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülke, literatürde adı 'tenebrio molitor' olan sarı renkli un kurdunun kurutulmuş larvasının 'yenilikçi gıda' etiketi ve 'güvenli yiyecek' olduğu notuyla süpermarket raflarında ve restoran menülerinde yerini alması konusunda anlaştı.