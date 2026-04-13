Avrupa devi, Uğurcan Çakır için bu parayla geliyor! Galatasaray'ın cevabı hazır
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli kaleci, Avrupa devinin radarına girdi. İşte detaylar...
Galatasaray, Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından yaz transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euro + KDV karşılığında kadrosuna katmıştı.
Milli kaleci, bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
Transfermarkt'ın haberine göre; Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Galatasaray ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici performans sergileyen Uğurcan Çakır ile yakından ilgileniyor. Uğurcan Çakır'ın menajeriyle temasa geçen Bayern Münih, ilk etapta Uğurcan için Galatasaray'a 30 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılı takımın kalesini 34 kez koruyan 30 yaşındaki tecrübeli kaleci, 37 gol yerken 11 kez de kalesini gole kapattı.
