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Dünya
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Avrupa cırcır böceği yiyecek

2023-01-21 19:44:21
Avrupa cırcır böceği yiyecek

Avrupa Birliği (AB) 24 Ocak 2023'ten itibaren cırcır böceği tozu gıdaların içerisinde belli bir oradanda yer alabilecek.

#1
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

Avrupa Birliği'nin (AB) resmi gazetesinde yayınlanan bilgilendirme ile birlikte un kurdu ve çekirgeden sonra cırcır böceği de gıda ürünlerinde kullanılmak üzere serbest bırakılmış oldu.

#2
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

Söz konusu uygulamadan, ilk beş yıl boyunca sadece cırcır böceğinin toz olarak serbest bırakılması için resmi başvuruda bulunan şirket faydalanacak.

#3
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

AB'nin yayınladığı genelgeye göre, söz konusu gıdalarda böcek tozu kullanıldığının belirtilmesi şartı bulunuyor.

#4
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

Avrupa'da tüketimi çok da yaygın olmayan ürünler önce incelenip "yeni tür gıda ürünü" olarak derecelendirilyor.

#5
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

AB, Mart 2022'de cırcır böceğini yeni gıda ürünü olarak resmen sınırflandırmıştı.

#6
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

24 Ocak 2023'ten itibaren de yağsız toz halinde kullanımı resmen yürürlüğe giriyor.

#7
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

Söz konusu ürünlerin kulanımına izin verilmeden önce Avrupa Birliiği Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından inceleniyor ve özel bir prosedürden geçiriliyor.

#8
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

Gıdalarda böcek kullanımı diğer maddelerde de olduğu gibi paketin üzerinde, tüketicinin bakabileceği içindekiler bölümünde deklare edilmek zorunda.

#9
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

Halen kullanılan böceklere ilişkin standart bir hukuki tanımlama yer almadığından genellikle hayvanların Latince adı belirtilerek dikkat çekiliyor.

#10
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

Cırcır böceğinin kullanıldığı ürünlerde de örneğin "Acheta Domesticus tozu kullanılmıştır" ibaresinin yer alması bekleniyor. Böceklerin kullanıldığı gıdaların kimi alerjik tepkiye yol açabileceğine dikkat çekilse de alerjik ürün olarak deklare edilmiyor ve tüketicilerin içindekiler kısmına bakması tavsiye ediliyor.

#11
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

-Sevmeyenlerin korkması gerekiyor mu?- Böcekler pahalı malzeme olduğundan gıda ürünlerinde günümüzde yaygın şekilde kullanılmıyor. Ancak protein oranının yüksekligi nedeniyle gelecekte et veya balık gibi ürünlere alternatif olabileceği öngürüsünde bulunuluyor. Değerli Omega 3 ve Omega 6 doymamış yağlar içeren kimi böceklerin ayrıca magnezyum ve fosfor açısından da zengin olabildiği belirtiliyor. Kimi çekirge türlerinin örneğin sığır veya tavuktan çok daha fazla protein içerdiği de bilinen bir gerçek. Protein değeri açısından böceklerin kimi kuru yemiş, tahıl ve hububat ürününden daha değerli olduğu bildiriliyor. Üretim açısından da iklimle daha dost olduklarına dikkat çekiliyor.

#12
Foto - Avrupa cırcır böceği yiyecek

AB'nin 2015 yılındaki kararnamesiyle yenilikçi gıda maddelerinin değerlendirme ve izin işlemlerinin kolaylaştırılması ve Avrupa çapında merkezileştirilmesi hedeflenmişti. Böcekler, çevreye fazla zarar vermemeleri ve yüksek besin değerleri nedeniyle sürdürülebilir bir protein kaynağı olarak görülüyor ve pek çok kültürde cırcır böceği, çekirge, un kurdu gibi böcekler zaten sıklıkla tüketiliyor. Avrupa'da ise böcek içeren gıda maddeleri çok küçük bir piyasaya sahip.

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