  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Avcı kazara çiftçiyi vurdu!

2022-02-20 15:56:22
Avcı kazara çiftçiyi vurdu!

Samsun'da avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

#1
Foto - Olay, Ladik ilçesinin Yukarıgölyazı Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi Saffet Arı (58) yaralandı.

Olay, Ladik ilçesinin Yukarıgölyazı Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi Saffet Arı (58) yaralandı.

#2
Foto - Kanlar içinde kalan 2 çocuk babasının Ladik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun'a sevkine karar verildi.

Kanlar içinde kalan 2 çocuk babasının Ladik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun'a sevkine karar verildi.

#3
Foto - Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Ladik ilçesine giderek Saffet Arı'yı alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistinde hazır bekleyen ambulansa alınan Arı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saffet Arı'nın ava çıkan iki arkadaştın C.Ü.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Ladik ilçesine giderek Saffet Arı'yı alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistinde hazır bekleyen ambulansa alınan Arı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saffet Arı'nın ava çıkan iki arkadaştın C.Ü.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Biden tiyatrosuymuş! ABD'den PKK'ya yeni zırhlı araçlar
Gündem

Biden tiyatrosuymuş! ABD'den PKK'ya yeni zırhlı araçlar

Suriye Haseke'de en az 500 mahkumun DEAŞ'lı diye öldürüldüğü kanlı cezaevi tiyatrosunun ardından ABD, PKK'ya 10'a yakın M2A3 Bradley zırhlı ..
Ender Saraç'tan cayır cayır yağ yakan çay tarifi
Aktüel

Ender Saraç'tan cayır cayır yağ yakan çay tarifi

Ender Saraç kilo vermek isteyenlerin imdadına çay tarifiyle yetişiyor. Günde 3 bardak tüketebileceğiniz bu çay özellikle spor öncesi kaloril..
CHP'nin
Siyaset

CHP'nin "Rezidans Kraliçesi" her telden çalıyor

Terörist cenazelerinde boy gösterip gözyaşları döken CHP’nin "Rezidans Kraliçesi" Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından şehit Ömer Ha..
NATO'nun Ukrayna'daki personeli Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı
Dünya

NATO'nun Ukrayna'daki personeli Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı

NATO'nun Ukrayna'da görev yapan personelinin güvenlik nedeniyle başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine nakledildiği bildirildi.

Skandala sert tepki: Müslümanların çocukları LGBTİ ve pedofili sapkınlara teslim ediliyor!
Siyaset

Skandala sert tepki: Müslümanların çocukları LGBTİ ve pedofili sapkınlara teslim ediliyor!

HÜDAPAR Genel Merkezi'nden çarpıcı bir açıklamada bulunularak; "Başta İsveç olmak üzere, Avrupa’da yaşayan Müslümanların çocuklarının, çeşit..
Göksu İBB'nin borcunu açıkladı!
Siyaset

Göksu İBB'nin borcunu açıkladı! "İstanbul batıyor, umurunda bile değil"

İBB'nin borcunu açıklayan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay