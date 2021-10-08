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Eğitim
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AUZEF güz yarıyılı ara sınavı nasıl yapılacak? 2021 AUZEF ara sınavı yüz yüze mi olacak?

2021-10-08 11:39:59
AUZEF güz yarıyılı ara sınavı nasıl yapılacak? 2021 AUZEF ara sınavı yüz yüze mi olacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz ara dönem sınavı (vize) tarihi AUZEF kayıdı yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. AUZEF güz ara sınav tarihleri belli oldu. 2021 2022 AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak açıklandı. AUZEF ara sınav tarihinin belli olmasından sonra bu kez de AUZEF gün ara sınavı nasıl yapılacak? 20221 AUZEF güz vize sınavı yüz yüze mi olacak? soruları sorulmakta.

#1
Foto - Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etmeye olanak sağlayan AUZEF’te sınav merkezi tercihleri ve sınavlar için tarihler belli oldu. 2021 AUZEF güz ara (vize) sınavı ne zaman? AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etmeye olanak sağlayan AUZEF’te sınav merkezi tercihleri ve sınavlar için tarihler belli oldu. 2021 AUZEF güz ara (vize) sınavı ne zaman? AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

#2
Foto - AUZEF güz yarıyılı ara sınavı nasıl yapılacak? AUZEF güz ara sınavı yüz yüze mi olacak? Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

AUZEF güz yarıyılı ara sınavı nasıl yapılacak? AUZEF güz ara sınavı yüz yüze mi olacak? Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

#3
Foto - AUZEF ara sınavı merkezi tercihleri ne zaman yapılacak? AUZEF 2021 güz yarıyıl ara sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

AUZEF ara sınavı merkezi tercihleri ne zaman yapılacak? AUZEF 2021 güz yarıyıl ara sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

#4
Foto - AUZEF sınavı nasıl yapılacak, sınavda nelere dikkat edilmeli? Açık öğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır. Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

AUZEF sınavı nasıl yapılacak, sınavda nelere dikkat edilmeli? Açık öğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır. Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

#5
Foto - Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

#6
Foto - AUZEF ara (vize) sınavı nasıl yapılır? Ara sınavlar öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

AUZEF ara (vize) sınavı nasıl yapılır? Ara sınavlar öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

#7
Foto - Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir. Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur. edit Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir. Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur. edit Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

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