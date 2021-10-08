2021-10-08 11:39:59 AUZEF güz yarıyılı ara sınavı nasıl yapılacak? 2021 AUZEF ara sınavı yüz yüze mi olacak?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz ara dönem sınavı (vize) tarihi AUZEF kayıdı yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. AUZEF güz ara sınav tarihleri belli oldu. 2021 2022 AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak açıklandı. AUZEF ara sınav tarihinin belli olmasından sonra bu kez de AUZEF gün ara sınavı nasıl yapılacak? 20221 AUZEF güz vize sınavı yüz yüze mi olacak? soruları sorulmakta.