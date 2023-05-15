Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Ortalama 35 km’lik bir kalınlığa sahip olan tabaka, küresel ısınmanın ve diğer sorunların takip edilmesi için birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yapmaktadır. Stratosfer tabakasıyla ilgili karşılaşılabilecek problemler, dünyanın geleceği için hayati öneme sahiptir.