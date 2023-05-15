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Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

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Teknoloji-Bilişim
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Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

2023-05-15 23:55:06
Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Bilim insanlarının açıklamalarına göre Atmosfer tabakalarından birisi olan Stratosfer'de ilginç seslere şahit tuttu.

#1
Foto - Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Bir araştırma kapsamında bilim insanları tarafından atmosfere gönderilen balon, gizemli sesler kaydetti.

#2
Foto - Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Söz konusu seslerin kaynağını tespit etmeye çalışan araştırmacı ekip, henüz net bir cevaba ulaşmayı başaramadı.

#3
Foto - Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Seslerin, atmosferin normal akışına yabancı olduğunu belirten bilim insanları, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor.

#4
Foto - Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Bilim insanlarının gönderdiği araştırma balonu, atmosfer tabakalarından stratosfer tabakasında gözlem yaparken olağan dışı sesler raporladı.

#5
Foto - Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Yerin yetmiş bin feet üzerinde kaydedilen bu sesler, stratosfer tabakasının normal boğuk sesinden ayrışarak cızırtılı bir şekilde duyuluyor. Söz konusu ses kaydını aşağıdaki ses kaydından dinleyebilirsiniz.

#6
Foto - Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Araştırma ekibinde yer alan bilim insanlarından Daniel Bowman 10 yıllık araştırma sürecinde ilk defa bu şekilde gizemli seslere rastladıklarını açıkladı. Söz konusu seslerle ilgili araştırmalarını sürdüren ekibin en kısa sürede mantıklı bir sonuca ulaşarak kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

#7
Foto - Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Stratosfer, atmosfer tabakaları arasından yeryüzüne en yakın ikinci tabakadır.

#8
Foto - Atmosferde gizemli sesler kaydedildi

Ortalama 35 km’lik bir kalınlığa sahip olan tabaka, küresel ısınmanın ve diğer sorunların takip edilmesi için birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yapmaktadır. Stratosfer tabakasıyla ilgili karşılaşılabilecek problemler, dünyanın geleceği için hayati öneme sahiptir.

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